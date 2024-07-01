С попустительства родителей дети осваивают взрослые виды транспорта

Да и в другом, к сожалению, тоже подражают…

В деревне Мерезино инспектор отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России «Ибресинский» Владимир Авдеев заметил щупленького водителя мопеда с пассажиром такой же комплекции. Лица были скрыты шлемами, но старший лейтенант полиции предположил, что ребята несовершеннолетние. Вот только останавливаться на требование стража порядка мелкие нарушители не собирались. Нагнав их на краю деревни, офицер был поражен — за рулем мопеда был 12-летний школьник, да и пассажиру оказалось столько же! Пришлось вызывать родителей, которые, по обыкновению, «ничего не знали».

Между тем, мопед накануне друзьям оставил двоюродный брат, у которого и самого еще нет прав на вождение такого транспортного средства. Собранный материал инспектор направил коллегам по делам несовершеннолетних, решение в отношении невнимательных к закону взрослых представителей детей принимать им…

Буквально за день до этого случая в селе Чувашские Тимяши Владимиру Авдееву попался нарушитель… семи (!) лет от роду. Мальчишка гордо рассекал по улицам на… квадроцикле, который ему на день рождения подарили родители. Удирать от правоохранителя он не стал, но уговаривал отпустить — мол, хорошо же езжу, уверенно…

Договориться не получилось: маме «опытного» водителя придется познакомиться со статьями и санкциями Кодекса об административных правонарушениях РФ. Она ответит за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на то права.