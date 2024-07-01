Стобалльников на ЕГЭ стало больше

Глава Чувашии Олег Николаев поздравил выпускников республики с завершением основного периода ЕГЭ. Как сообщил он в своем телеграм-канале, в этом году единый госэкзамен в республике сдавали 4617 выпускников, 64 из которых набрали максимальный балл. Причем результатов ЕГЭ со ста баллами оказалось 68 — все дело в том, что четверо ребят получили максимальные баллы сразу по двум предметам. Это выпускники чебоксарской гимназии № 5 Виктория Жирнова и Илья Капранов (русский язык и история, русский язык и математика соответственно), выпускница Батыревской школы № 1 Юлиана Паймуллина (химия и биология) и выпускница лицея № 18 г. Новочебоксарска Екатерина Селезнева (русский язык и математика). Олег Николаев отметил, что по сравнению с предыдущими годами стобалльников стало больше. Лидерами по их количеству стали Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля, Батыревский и Вурнарский округа. «Ребята, вы — большие молодцы! Поздравляю с достойными результатами, желаю успехов в поступлении и на всем жизненном пути! Так держать», — порадовался за парней и девушек Олег Николаев. Кстати, в этом году российские школьники впервые могли пересдать один любой предмет. Благодаря этому свой результат улучшили более 80% из 725 ребят, воспользовавшихся такой возможностью.