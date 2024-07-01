Расширено применение семейного капитала

Подорожали и проекты сельского благоустройства

Материнский капитал можно будет направить на реконструкцию дома, для особо нуждающихся в социальной защите предусматривается резерв вакансий, финансирование комплексного развития села увеличивается. Эти решения приняты на заседании правительства республики под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

Средства республиканского маткапитала, кроме уже действующих направлений, можно будет направить на реконструкцию дома блокированной застройки. Об этом доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Соответствующая поправка в постановление Кабинета министров Чувашии от 27 февраля 2012 года принята на заседании. Речь идет о строительстве без привлечения профильных организаций, в том числе по договору подряда, а также о компенсации затрат на строительство, реконструкцию объекта, осуществляемых на таких условиях.

По докладу министра, утвержденный порядок резервирования отдельных видов работ для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в соцзащите, направлен на содействие занятости, в том числе после прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению центра занятости.

Особо нуждающимися являются те, кто не способен на равных условиях конкурировать на рынке труда. Это инвалиды, лица, освободившиеся из учреждений исполнения наказания, которые оказались в трудной жизненной ситуации, молодые люди от 14 до 18 лет, граждане предпенсионного возраста. А также беженцы и вынужденные переселенцы, родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. Резервировать места будут на основании договора между работодателем и центром занятости.

В тему кадровой обеспеченности экономики стало и принятое решение о Межведомственной комиссии по профессиональной ориентации граждан в Чувашии. Она будет координировать взаимодействие исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, образовательных и иных организаций. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии возлагается на Минтруд.

В проекте поправок к постановлению правительства от 10 октября 2022 года предложено включить сотрудников территориальных федеральных органов, принимающих или принимавших участие в СВО, а также членов их семей, в перечень имеющих право на льготную ипотеку. Об этом сказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Михаил Коледа. В связи с изменением условий на ипотечном рынке предлагается установить уровень возмещения недополученных доходов кредитным организациям в размере 14,6% вместо 14,48% от суммы ипотечного кредита.

Данная мера позволит сохранить размер снижения процентной ставки на три процентных пункта, а также возможность участия кредитных организаций в программе государственной поддержки граждан.

Сумма финансирования на реализацию каждого проекта по благоустройству сел в Чувашии увеличивается с 2 млн до 3 млн рублей, сказала и.о. министра сельского хозяйства республики Инна Волкова, представляя проект изменений в программу комплексного развития сельских территорий республики. Всего в нынешнем году на нее планируется направить 2 млрд рублей. Конкурсный отбор прошли 1488 проектов по семи категориям. Среди них: «Территория спорта», «Детский мир», «Благоустройство села», «Развитие сельской инфраструктуры». Вводятся новые понятия — опорный населенный пункт, сельская территория, сельская агломерация. При этом до 70% стоимости работ возместит республиканский бюджет, и не менее 30% должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета.

Одобрено предложение о переводе нескольких участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения. В частности, в Канашском округе это необходимо сделать для строительства автомобильной дороги, в Мариинско-Посадском — для расширения полигона твердых бытовых отходов. Два участка в Чебоксарском муниципальном округе планируется использовать для размещения объекта по производству легковых прицепов, легкомоторных лодок, швейного цеха.