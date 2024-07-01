Будем меньше пить?

С 1 июля в России повысились минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь.

Для бутылки водки объемом 0,5 литра этот показатель вырос с 281 руб. до 299 руб., для коньяка — с 517 руб. до 566 руб., для бренди — с 375 руб. до 403 руб. Кроме того, впервые установлена МРЦ на ром — 403 руб. за пол-литровую бутылку.

Как сообщают федеральные СМИ, такое повышение цен обусловлено ростом затрат на производство алкогольной продукции и повышением акцизов, следует из пояснительной записки к приказу Минфина. Алкоголь с точки зрения экономики — обычный продукт пищевой промышленности, и на его стоимость, так же как и на стоимость всех прочих товаров и услуг, влияет общая инфляция в стране. Помимо роста цен на сырье, увеличения накладных расходов и многого прочего, мощным фактором увеличения стоимости алкогольной продукции выступают акцизы, ставка которых растет ежегодно.