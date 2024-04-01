В Чувашии любители тихой охоты открыли грибной сезон

Фотографии с первыми весенними дарами леса, собранными в разных уголках республики, все чаще стали появляться в соцсетях. Как сообщают в Минприроды Чувашии, заядлые «охотники» первые грибы — строчки, сморчковые шапочки и дисцины — начали замечать в чащах и просеках еще в начале апреля, а сейчас собирают полные лукошки. Так, богатым уловом из шумерлинских лесов поделились сотрудницы Алгашинского участкового лесничества. Им удалось найти грибы размером почти с ладонь. «Строчки гигантские! Удачно съездили», — хвалятся находками другие жители.