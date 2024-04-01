Чебоксарские парки и скверы обработают от клещей

В Чебоксарах начнется обработка городских парков, скверов и кладбищ от клещей и других опасных насекомых. Всего планируется охватить 32 территории. Среди них: МК «Победа», Пешеходный бульвар в микрорайоне «Новый город», площадки вдоль акватории Чебоксарского залива, прибрежная зона в «Волжском-3». Как сообщает городское управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, работы будет проводить специализированная организация с 03.33 до 8 часов, с учетом погодных условий. Подрядчик должен справиться до 26 апреля.