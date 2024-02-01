Чувашия улучшила позиции в рейтинге по внедрению Всероссийского комплекса ГТО

Республика поднялась с одиннадцатого места на восьмое среди регионов России, а по ПФО заняла лидирующую строчку.

Это итоги четвертого квартала 2023 года. Рейтинг опубликовал федеральный оператор ГТО, сообщили в Минспорте Чувашии. По совокупности показателей Чувашия набрала 641 балл.

По словам министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова, в республике с каждым годом растет интерес к комплексу ГТО, работают центры тестирования, появляются специализированные площадки, проводятся судейские семинары. «Мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы повышать показатели, создавать условия и вовлекать наших граждан в активный и спортивный образ жизни», — отметил Василий Петров.

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография.