Что год грядущий нам готовит? ОМС и не только…

На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция в базовой программе ОМС, где основной акцент делается на приоритетном развитии и улучшении медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторных условиях. В 2024 году ожидается сохранение данного направления. Основное внимание и ресурсы будут направлены на развитие и модернизацию амбулаторного звена, чтобы обеспечить населению широкий доступ к высококачественной медицинской помощи вне стационара.

В связи с этим Программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов планируется расширить и, соответственно, увеличить расходы за счет бюджетов всех уровней, а также средств ОМС на оказание медицинской помощи, оказываемой гражданам бесплатно.

Развитие системы здравоохранения в целом, реализация комплекса мер, направленных на борьбу с неинфекционными заболеваниями, повышение уровня раннего выявления заболеваний — все это важный вклад в реализацию стратегии Российской Федерации по повышению качества и продолжительности жизни граждан.

Так, в Программе госгарантий Чувашской Республики для исполнения национального проекта «Здравоохранение» заложено прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации 70% населения региона. И с 2024 года граждане могут пройти профилактические мероприятия не только в прикрепленной, но и иной медорганизации, участвующей в реализации программы госгарантий. Такая возможность дается работающим гражданам и обучающимся в образовательных организациях, чтобы была возможность пройти профилактический осмотр или диспансеризацию не по месту жительства, а в медорганизации рядом с местом работы / учебы. В этом случае работодатель / учебное заведение должны согласовать проведение мероприятий с ближайшей медорганизацией.

Особое внимание при организации профмероприятий планируется уделять ветеранам боевых действий, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, которым будет дано право на прохождение диспансеризации и профилактических осмотров во внеочередном порядке.

Впервые за счет средств ОМС для комплексной оценки состояния здоровья пациента по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием и/или состоянием, включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования, предусмотрена возможность проведения консультирования медицинским психологом. Это станет возможным по направлению лечащего врача для пациентов из числа ветеранов боевых действий, лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, женщин в период беременности, родов и послеродовой период.

Чтобы медицинская помощь жителям стала более доступной, активно внедряются в работу цифровые технологии. Трендом становится использование искусственного интеллекта, который на основе обширных массивов данных о пациентах помогает при прогнозировании, диагностике и принятии врачебных решений. Началась отладка сервиса компьютерного зрения в лучевой диагностике — флюорографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, а также маммографии. Новый сервис в потоковом режиме дает врачу первое мнение, то есть предварительное заключение, на основе которого врач сформирует уже второе мнение и заключительный вывод. Ожидаемый эффект — снижение времени на анализ исследований не менее чем вдвое, увеличение точности диагностики, своевременного выявления заболеваний.

На особом контроле — сервисы коммуникации с пациентами. Усиливается роль телемедицинских консультаций для приближения к гражданам квалифицированной медицинской помощи, начиная с первичного звена до специализированной узкопрофильной, оказываемой в том числе и ведущими научными центрами страны.

Еще одно нововведение, касающееся обязанностей застрахованных по ОМС граждан: с 1 января 2024 года граждане освобождаются от обязанности уведомлять страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли. Порядок передачи данных будет урегулирован в рамках межведомственного взаимодействия. Также в случае изменения места жительства станет необязательным в течение одного месяца осуществлять замену страховой медицинской организации по новому месту жительства.

Сегодня отечественная система ОМС финансово устойчива. Объем обязательств всегда эквивалентен ресурсам, формирование которых напрямую зависит от прогнозных параметров социально-экономического развития региона. Министерством здравоохранения и Территориальным фондом ОМС Чувашской Республики принимаются все меры по увеличению объема средств, направляемых на оказание медицинской помощи, в целях обеспечения ее качества и доступности.

Ульяна Пчелкина, ТФОМС Чувашской Республики