Главный судья эстафеты «СЧ» знает, как настроить спортсменов на успех

Падали, поднимались и побеждали

К этим важным стартам молодые спортсмены с ограниченными возможностями усердно готовились в спортзалах под присмотром опытных наставников и любящих родителей. И старались не зря — сборная Чувашии впервые выиграла общекомандный зачет IV Всероссийской летней Спартакиады инвалидов во второй группе (регионы, в которых численность людей с ограниченными возможностями составляет не менее 150 тысяч человек). Соревнования Спартакиады длились более двух месяцев — с 15 июля по 30 сентября. А после того, как победная точка была поставлена, министр спорта Чувашии Василий Петров встретился с юными героями спорта и их наставниками на базе ледового дворца «Чебоксары Арена».

«Поздравляю вас с успешным выступлением на одном из самых главных стартов четырехлетия — Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов! — обратился министр к участникам встречи. — Я благодарю каждого спортсмена, тренера и родителей за проявленную волю, характер и невероятное желание победить!»

В общей сложности в Спартакиаде участвовало 1381 человек из 47 регионов России. В заявке сборной Чувашии числилось 30 спортсменов (18 юношей и 12 девушек), которые выступали в легкой атлетике, настольном теннисе и бочче (бочча — это спортивная игра с мячом, немного похожая на боулинг. — Прим. ред.). На соревнованиях наших ребят сопровождали десять тренеров. Как спортсменам, так и их наставникам были вручены благодарственные письма от Минспорта Чувашии за успешное выступление на Спартакиаде, которая по аналогии с Олимпийскими и Паралимпийскими играми проводится один раз в четыре года.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр физкультуры и спорта Чувашии: «Искренне был рад лично поздравить наших спортсменов, их родителей и тренеров с успешным выступлением на одном из самых главных стартов четырехлетия. Помимо командного лидерства, ребята завоевали 14 золотых, по 4 серебряных и бронзовых медали в личном зачете».

Сначала пришедшие на встречу ребята немного стеснялись столь серьезного внимания, но быстро привыкли к обстановке. За чашкой чая с вкусными пирожками и сладостями беседа пошла легко и непринужденно. Юные спортсмены с ограниченными возможностями рассказывали Василию Петрову о превосходном судействе на Спартакиаде, о новых друзьях, которых приобрели по ходу состязаний… Однако в спорте, как и в жизни, всегда есть место подвигу. Тренер столичной спортивно-адаптивной школы Алексей Александров, он же — главный судья легкоатлетической эстафеты «Советской Чувашии», рассказал о том, как беззаветно билась за командную победу его подопечная Анна Ковалева.

«Перед последним днем соревнований наша команда шла на третьем месте в общем зачете. В итоге за день до решающей эстафеты мы поговорили с ребятами вечером, постарались мотивировать их и настроить на победу, — сообщил Александров. — На тот момент мы проигрывали лидерам около 20 очков, но знали, что если в эстафете займем первое или второе место, то выигрываем командный зачет. Настроились ребята так, что победить им ничто не могло помешать. Даже то, что наш финишер Анна Ковалева на последнем этапе переволновалась и буквально за два метра до финиша упала. Но спортсменка не сдалась — уже на коленках из последних сил все-таки пересекла черту второй!».

Также отличные результаты (три золотые награды и эстафетное «серебро») на Спартакиаде показал еще один воспитанник Алексея Александрова Павел Леонтьев, который не только бегает на легкоатлетической дорожке, но и играет в хоккей для незрячих в команде «Юман». «Очень люблю спорт и не представляю свою жизнь без участия в соревнованиях: мне нравится бегать, проверять свою выносливость», — рассказал Павел корреспонденту «СЧ». А еще парень признался, что есть у него заветная мечта — когда-нибудь все-таки попасть на Паралимпиаду…