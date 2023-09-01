Старшее поколение в цифрах

День добра и уважения

Первого октября во всем мире отмечают День пожилого человека. Это особенный праздник, напоминающий обществу об уважении старшего поколения. Праздник имеет и второе название — День добра и уважения.

В преддверии праздника Чувашстат республики обнародовал познавательную статистику о жителях «серебряного» возраста. Согласно их информации на начало 2023 года в Чувашии 295 тыс. человек старшего поколения (мужчины в возрасте 62 года и старше, женщины 57 лет и старше), это 25% населения. Из них 5 тысяч — долгожители в возрасте 90 лет и старше.

Большинство жителей почтенного возраста (58%) — горожане. При этом слабый пол численно преобладает над сильным: 206 тыс. человек против 89 тысяч. В городах на тысячу мужчин приходится 2596 женщин, а в сельской местности — 2026. Желание создать семью сохраняется и в довольно зрелом возрасте — в прошлом году органы ЗАГС официально зарегистрировали отношения 90 «возрастных» пар.

По итогам комплексного обследования условий жизни людей старшего возраста свое здоровье оценили как «очень хорошее» 2% опрошенных, как «хорошее» — 11%, как «удовлетворительное» — 67%. Респонденты этой возрастной категории полны энергии: две трети опрошенных (66%) совершали туристические или экскурсионные поездки, 17% посещали концерты. 21% пожилых людей ежедневно пользовались интернетом — чаще всего читали новости, статьи (34%), общались в социальных сетях (26%), оплачивали услуги, переводили деньги (24%).

К слову

У праздника пожилых есть свой логотип. Он представляет собой раскрытую ладонь — символ доброты и помощи.