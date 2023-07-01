В ЧГПУ научат китайскому языку, работе медийщика и, конечно, профессии учителя

Сделать правильный выбор

Чтобы молодому человеку профессия приносила не только материальные блага, но и внутреннее удовлетворение и даже больше — стала любимым делом всей жизни, надо всего лишь правильно ее выбрать. Говоря иначе, для начала надо решить, в какое высшее учебное заведение поступить. Мы понимаем, что сделать это не просто, поэтому журналисты «СЧ» отправились в один из вузов Чувашии, чтобы узнать, какие перспективы ждут абитуриента, студента и будущего специалиста.

Подходя к главному корпусу Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева, мы задались вопросом: а что мы знаем про этот университет? И вот что вспомнили. Университет был основан в 1930 году, как Чувашский государственный педагогический институт. Он стал первым национальным вузом, открытым в республике. В 1950-е годы прошлого века здесь преподавала Надежа Мандельштам, жена известного русского поэта Осипа Мандельштама. Здание главного корпуса было построено в 1957 году. Сегодня — кирпичное, четырехэтажное Ш-образное здание является историческим памятником, образцом сталинской архитектуры.

Профессия — учитель

…И есть один факт, который известен всем — здесь готовят высококлассные педагогические кадры. На сегодняшний день педагогический университет в системе образования республики играет решающую роль, 80% учителей школ в Чувашии — выпускники ЧГПУ. Конечно же, в Год педагога и наставника, мы не могли не узнать, что ждут от этого года в самом педуниверситете. По мнению Игоря Кожанова, проректора ЧГПУ по научной и инновационной работе, задача года — воздать должное уважение нашим учителям и повысить интерес молодежи к профессии учителя.

«Мы должны показать и привлечь внимание молодого поколения к профессии педагога. Показать им насколько это значимо для развития нашей страны и насколько это востребовано. У нас открывается большое количество детских садов и школ, необходимо омоложение кадров в образовательных организациях. Нам нужны молодые специалисты», — считает проректор.

В разговоре с Игорем Владимировичем мы сошлись во мнении, что те, кто собирается поступать в ЧГПУ, изначально уже понимают значимость выбранной ими профессии. А еще — осознают ту ответственность, с которой должны подойти к образовательному процессу, чтобы стать профессионалами своего дела.

Но и сам университет заинтересован в том, чтобы молодые ребята, будущие специалисты получили здесь все необходимые навыки. В последние годы вуз все больше приобретает форму идеального образовательного пространства. Не стоит думать, что связано это только с модернизацией материально-технической базы. Меняется сам процесс педагогического образования — от научно-проектной деятельности до практико-ориентированного подхода.

Говорить на китайском

К слову сказать, в педагогическом университете можно встретить и китайцев. Нам, правда, увидеть их не довелось, но зато мы поговорили с теми, кто изучает здесь китайский язык и изъясняется на нем не хуже жителя Поднебесной. И как вы догадались, речь пойдет о факультете иностранных языков.

Факультет, конечно же, в первую очередь готовит учителей иностранных языков для школ республики, но он постоянно развивается, и как результат — появляются новые профили. Например, относительно новая для нашей республики специальность «Специальный перевод (английский и китайский)». Выпускники факультета смогут работать в переводческих бюро и международных компаниях, в органах государственного управления, различных министерствах и ведомствах, на предприятиях и в других организациях как в республике и стране, так и за рубежом.

«Наш вуз уже более десяти лет сотрудничает с Гуйчжоуским педагогическим университетом Китайской народной республики. Студенты нашего факультета могут бесплатно выезжать на семестровую (четыре месяца) стажировку в Китай. Выбирая это новое направление, студенты видят перспективу трудоустройства, интересную учебу в течение пяти лет», — рассказала нам декан факультета иностранных языков Наталия Кормилина.

Дмитрий Лобанов и Наталья Платонова — студенты третьего курса этого факультета. Ребята признают сложность изучения китайского языка, но отдают должное тому, как преподаватель организовывает образовательный процесс. Студенты не просто учат язык Конфуция и Ду Фу, они буквально на каждой паре отправляются в большое увлекательное путешествие по Китаю. В результате учеба становится проще, а далекая страна — ближе.

«Китайский язык проник в мое сердце и душу. Именно в стенах нашего университета я смогла прочувствовать культуру, искусство, традиции Китая. Очень рада, что поступила в университет и выбрала китайский язык», — рассказала нам Наталья.

Подход Дмитрия к изучению китайского более практичный. «Язык помогает нам лучше понять историю и культуру Китая, — говорит он. — И учитывая отношения наших стран сейчас, изучение китайского языка очень перспективно».

Карьера в медиа

Как бы парадоксально это не звучало, но на факультете истории, филологии, управления и права педагогического университета студент может освоить и работу медийщика. Вообще, сам факультет достаточно молодой, он образован в 2017 году. Но с самого начала здесь взаимосвязаны классические традиции и инновационные подходы к обучению.

«В связи с появлением медиаклассов в школах города, создание PR-отделов в организациях истории, искусства и культуры возникла потребность подготовки медиа-специалистов. В нашем университете готовят специалистов по связям со СМИ и общественностью, планированию и разработке PR-компаний, продвижению образовательных и культурных проектов», — рассказала декан факультета истории, филологии, управления и права Екатерина Ильина.

Здесь как раз интересен опыт Инги Егоровой, которая работает в педуниверситете в отделе по связям с общественностью и руководит медиацентром вуза «Studline». Университет она окончила три года назад. Но практические навыки наша коллега накопила задолго до начала профессиональной деятельности. Еще на третьем курсе Инга помогала PR-отделу вуза и в это же время создала с одногруппниками медиацентр.

«К работе в медиацентре мы привлекли студентов и других направлений, проводили встречи с потенциальными медийщиками, которые хотят заниматься фото-, видеосъемкой, графическим дизайном и новой журналистикой, которая сейчас актуальна именно в социальных сетях», — поведала нам Инга. И добавила, что вузовский медиацентр работает активно — освещает все мероприятия университета, рассказывает об интересных городских событиях.

После вуза в школу

Так получилось, и это не специально, что мы стали свидетелями прекрасной церемонии — чествования лучших выпускников университета этого года. Счастливые молодые люди в бордовых мантиях и конфедератках невольно заряжали нас своей энергией и весельем. Даже вспомнилось стихотворение Александра Пушкина «Пирующие студенты», хотя там речь совсем о другом.

Нам стало интересно: а каким эти счастливые юноши и девушки видят свое будущее? «Я планирую работать учителем, — сообщила выпускница факультета естествознания, физической культуры и спорта Алевтина Владимирова. — Считаю, что это мое призвание. У меня получается находить общий язык с детьми, прививать им любовь к своему предмету».

Алевтина также рассказала нам, что уже с четвертого курса успешно преподает биологию в школе. И этот студенческий опыт только укрепил мнение в том, что она правильно выбрала будущую профессию. Кстати, таких, как она, не разочарованных в выборе, довольно много. И это не только нынешние выпускники ЧГПУ, но и те, кто окончил вуз несколькими годами раньше.

Например, Михаил Зыков, который работает учителем истории и обществознания в чебоксарском лицее № 4 и является победителем конкурса «Учитель года Чувашии-2023». Участие в конкурсе, считает Михаил, не только престижно, но и полезно для работы.

«Новые методы и способы преподавания, которые я изучал при подготовке к данному конкурсу, я активно использую и в своей преподавательской деятельности», — говорит он.

Александр Григорьев, победитель конкурса «Учитель года Чувашии-2020» также преподает историю, только уже в школе № 45. По мнению молодого специалиста, главными чертами в профессии учителя являются честность по отношению к себе и ученикам и умение не останавливаться на достигнутом, постоянно учиться и развиваться дальше.

Бывают моменты, когда Александр возвращается в педуниверситет не только для того, чтобы предаться приятным воспоминаниям о студенческой жизни, но и чтобы поговорить с педагогами, у которых он перенимал ремесло учителя.

«Мы всегда на связи. Переписываемся, встречаемся на различных конференциях. Процесс диссеминации (процесс, направленный на то, чтобы донести идеи и методы инновационной деятельности до целевой аудитории. — Прим ред.) педагогического опыта не останавливается. И когда я встречу своего преподавателя, то, при возможности, всегда спрошу совета по той или иной ситуации», — признался Александр.

А между тем

Пока в актовом зале университета шла праздничная церемония, в переоборудованном на время спортзале принимала заявления от абитуриентов приемная комиссия. Вступительная кампания в ЧГПУ стартовала 20 июня, вуз предлагает на выбор образовательные программы как педагогического профиля, так и не педагогического. Из второго, например, «Информационные системы и Web-приложения», «Конструирование и технология швейных изделий», «Реклама и связи с общественностью», «Мировая художественная культура и дополнительное образование (медиакоммуникации)».

Как рассказала заместитель ответственного секретаря приемной комиссии педагогического университета Ольга Антонова, вуз принимает документы всеми удобными для абитуриентов способами. Как лично в приемной комиссии, так и через портал Госуслуг, через информационную систему и через любых почтовых операторов.

Интересно, что одно из самых популярных направлений у будущих студентов — перевод и переводоведение, английский и китайский языки (в этом году здесь предусмотрено десять бюджетных мест). Большим спросом и популярностью пользуется также ИТ-направление. Ну и само собой — педагогические специальности.

«Профессия педагога была и остается уникальной и востребованной. А в настоящее время она становится еще и престижной», — отметила Ольга Владимировна.

Лицензия серия 90Л01 № 0009314 от 15.07.2016 г. рег № 2270 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Реклама