В Чувашии началось формирование участковых избирательных комиссий

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пятилетний срок полномочий всех 1033 участковых избирательных комиссий, расположенных на территории республики, истек. Поэтому сейчас территориальные избирательные комиссии приступили к формированию новых составов УИК.

По закону эти комиссии формируются на основе предложений политических партий, иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. Предложения по кандидатурам в составы УИК будут приниматься с 25 апреля по 26 мая 2023 года, сообщают в Центризбиркоме Чувашии.

Все подробности — на официальном сайте ЦИК Чувашии в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий.

Опубликовано: 28 апреля 2023 г.


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