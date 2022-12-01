ПФР в Чувашии открывает Центры общения

Ирина Указова на заслуженном отдыхе не скучает, вся неделя у нее расписана: сегодня — кружок аэробики во Дворце культуры, завтра — скандинавская ходьба в парке, послезавтра — вязание в центре социального обслуживания населения. «А сейчас еще начнутся занятия по финансовой грамотности. Будут они проходить на базе клиентской службы ОПФР по Чувашии, где на днях открылся Центр общения старшего поколения», — с гордостью делится ветеран.

Центр общения старшего поколения — это пилотный проект Пенсионного фонда России, реализуется он в нескольких регионах страны, в том числе и в Чувашии. Республика стала одним из первых пяти регионов, где открылся Центр для старшего поколения. В октябре был открыт первый Центр в Цивильске, и вот на днях еще один — в Канаше.

Участниками торжественного мероприятия в честь открытия канашского Центра стали: управляющий отделением ПФР по Чувашии Валерий Николаев, заместитель министра туда и соцзащиты республики Александр Колесников, главы администрации города Канаша и Канашского района Виталий Михайлов и Сергей Михайлов, главный врач Канашского межтерриториального медицинского центра Рената Федорова, представители общественных организаций пенсионеров, инвалидов и ветеранов республики.

«Я вижу большие перспективы у Центра общения старшего поколения. Много лет назад Пенсионный фонд начинал с финансирования выплат, к настоящему времени перерос в мощнейший социальный институт, оказывающий поддержку человеку в течение всей жизни с момента рождения. Сейчас в системе дополнительно создаются условия для самореализации старшего поколения, проведения свободного времени по увлечениям и с пользой», — отметил Валерий Петрович за круглым столом, где участники встречи обсудили совместные планы.

Помещения Центра расположены в клиентской службе отделения Пенсионного фонда в Канаше. Использование цифровых технологий, сведение к минимуму бумажного документооборота, оптимизация структуры позволили республиканскому отделению ПФР высвободить часть административной инфраструктуры. Это позволило создать на площадках клиентских служб дополнительные возможности для старшего поколения.

В Центре открыли компьютерный зал с доступом в интернет, мини-библиотеку, уютную гостиную для творчества, светлую аудиторию с мультимедийным оборудованием. Там же, в зале, где планируются лекции, тематические встречи с интересными людьми и обучающие семинары, организован выставочный сектор, где в настоящее время размещены работы местного живописца Геннадия Захарова и оформлен стенд, посвященный выдающимся землякам. Помимо освоения образовательных программ, здесь люди старшего возраста могут разнообразить свободное время просмотром любимых фильмов, настольными играми и чтением литературы, газет и журналов.

Руководитель клиентской службы Отделения ПФР в г. Канаше Дамир Сабиров продемонстрировал все локации, познакомил с активистами-общественниками, чья неиссякаемая энергия позволяет воплотиться самым интересным задумкам. Это жители Канаша и Канашского района — Татьяна Степанова, Антонина Тямина, Виталий Петров, Вячеслав Сергеев, Анатолий Семенов, Геннадий Захаров, Александра Малышева, Александр Пикалов.

«У нас уже намечен ряд интересных встреч с врачами, расписаны уроки компьютерной грамотности, запланированы мастер-классы по живописи, работе с гипсом, организация клубов по интересам, к примеру, по садоводству», — пояснил Дамир Ринатович.

Мероприятия в Центре общения старшего поколения вместе со специалистами ПФР будут также проводить представители общественных организаций, учреждений культуры, медицины. В числе социальных партнеров активно выступает Союз женщин Чувашии.

Председатель Канашского городского отделения женсовета Ольга Петрова передала участникам торжественного собрания слова приветствия председателя Союза женщин Чувашии Наталии Николаевой. От общественной организации она подарила Центру шашки, шахматы и русское лото.

«Когда люди прекращают трудовую деятельность, нередко бывает, они начинают чувствовать себя потерянными, не знают, как распорядиться освободившимся временем. А в Центре общения они смогут полезно и интересно организовать досуг, обрести интересных знакомых и наполнить жизнь яркими эмоциями, а самое главное, ощутить внимание и заботу», — отметила Ольга Михайловна.

Совместную работу со старшим поколением также начала Чувашская энергосбытовая компания. Специалисты Канашского отделения уже провели урок финансовой грамотности, помогли людям старшего поколения подключиться к онлайн-сервисам, ответили на вопросы по онлайн-оплате за электрическую энергию, а также пользованию мобильным приложением.

В этот день республиканское отделение ПФР по Чувашской Республике — Чувашии подписало соглашение о сотрудничестве с администрациями г. Канаша и Канашского района, а также с Канашским межтерриториальным медицинским центром Минздрава Чувашии.

Стороны договорились оказывать друг другу помощь в организации совместных мероприятий. В последующем соглашения были подписаны с Министерством физической культуры и спорта, Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Как нам рассказали, расписание работы Центра общения планируется корректировать по результатам обратной связи с посетителями, чтобы каждый мог найти занятие по душе.

Людмила Шурекова