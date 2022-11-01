Родные стены помогли бадминтонистам

Недавно в Чебоксарах прошли Всероссийские юношеские соревнования по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на призы всероссийской Федерации спорта лиц с ПОДА, сообщили в Минспорте Чувашии.

В турнире участвовали более 20 сильнейших спортсменов из шести регионов России: Чувашской Республики, Самарской, Московской, Ульяновской областей, Пермского и Краснодарского краев.

Представители нашей республики продемонстрировали хорошую физическую подготовку и добились значимых успехов. Так, в одиночном разряде среди юношей спортивного класса SL3 второе место занял Николай Беспалов, а замкнул тройку призеров Артем Сундуков. Золотую награду у девушек спортивного класса SL4+SU5+SH6 завоевала Анастасия Богданова. Еще одно «серебро» в одиночном разряде среди девушек спортивного класса SL3 на счету Марии Чумаковой. Также стоит отметить, что Анастасия и Мария разделили между собой третье место в парном разряде среди девушек спортивного класса SL3-SU5+SH6.