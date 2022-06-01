Союз женщин Чувашии и Отделение ПФР подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии заключили на этой неделе республиканское Отделение Пенсионного фонда России и Союз женщин Чувашии.

Документ подписали управляющий Отделением ПФР по Чувашии Валерий Николаев и председатель Союза женщин Наталья Николаева. В нем говорится о совместной работе в обеспечении поддержки семей с детьми, социальной защищенности и реализации прав женщин, детей-инвалидов, а также граждан, нуждающихся в силу возраста, состояния здоровья и сложных жизненных обстоятельств в помощи и защите.

Подписание такого соглашения очень символично, отмечают в Союзе женщин Чувашии. Ведь общественная женская организация имеет многолетние традиции по реализации социальных инициатив. В нынешнем году исполняется 95 лет со дня проведения первого съезда женщин, и за это время женсоветами накоплен огромный опыт по поддержке многодетных и малообеспеченных семей, пожилых граждан и инвалидов.