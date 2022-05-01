На ЕГЭ родители волнуются больше детей

Маяковский — на удачу

В школах России начался основной этап сдачи ЕГЭ?2022. Вчера одиннадцатиклассники по всей стране сдавали первые экзамены по литературе, географии и химии. В Чувашии в этот день экзамены держали более 1,3 тысячи выпускников. Работы школьники писали на базе двенадцати пунктов проведения экзаменов, организованных в образовательных учреждениях республики. В Чебоксарах одним из них стала школа № 59. На экзамен по литературе сюда пришли ученики со всех школ города.

В этом году государственная итоговая аттестация наконец-то вернулась в привычный «доковидный» формат. Тем не менее, на входе в учебное заведение в обязательном порядке у школьников измеряли температуру, на видном месте располагались средства для обработки рук и маски. Сдача телефонов и «умных» часов, сверка фамилии со списком, тщательная проверка металлодетектором — дисциплинированно и спокойно отнеслись ребята и к этим строгим процедурам.

В прозрачной папке паспорт, сразу четыре гелевых ручки — про запас, плитка шоколада, в руках бутылка воды — немного волнуется перед ответственным испытанием выпускница гимназии № 1 Дарья Иванова. Чтобы поднять себе дух и в качестве талисмана девушка даже значок прикрепила к одежде соответствующий: с портретом Владимира Маяковского и фразой «Не переживай. Переживешь». «Первый экзамен — всегда волнительно, думаю, следующие пройдут как по маслу», — убеждена Дарья. Экзамен по литературе она сдает в качестве предмета по выбору. Девушка планирует стать учителем русского языка и литературы, и результаты ЕГЭ по этой дисциплине ей понадобятся при поступлении в один из московских вузов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 5,1 тысячи одиннадцатиклассников и более 12,6 тысячи девятиклассников заканчивают школы в этом году в Чувашии. 35 пунктов проведения ЕГЭ работают в республике. В каждом из них организовано онлайн-видеонаблюдение.

Вдвоем с братом-близнецом Глебом сдавать экзамен по литературе пришел Олег Шашурин, выпускник гимназии № 5. Один из братьев мечтает стать журналистом, а второй — переводчиком. Как рассказали ребята, к экзамену они готовились вместе с одноклассниками — сразу несколько ребят из их класса выбрали для сдачи ЕГЭ литературу.

«Мы друг друга поддерживали, очень много занимались, проверяли друг друга. И, конечно, очень благодарны нашему педагогу, учителю русского языка и литературы Ольге Степановой, которая сплотила нас, привила нам любовь к этому предмету», — поделились ребята.

И хоть в знаниях своих они уверены, с волнением пока справиться трудно. «Это первый наш серьезный экзамен. Ведь два года назад, в девятом классе, когда в самом разгаре была пандемия, нам не удалось потренироваться на ОГЭ. ЕГЭ для нас — новый опыт, но мы настроены решительно», — поддержали братьев их одноклассницы Мария Гаранина и Анастасия Степанова. Девушки поделились своей тактикой подготовки к экзаменам: нужно обязательно выспаться и плотно позавтракать. «Нас успокаивало то, что больше нас волнуются, наверное, только наши родители и учитель», — добавили ребята.

Дмитрий Захаров, министр образования и молодежной политики Чувашии: «19 мая по всей стране началась ГИА. Первыми к сдаче приступили девятиклассники, а 26 мая одиннадцатиклассники. Одиннадцатиклассники будут сдавать два обязательных экзамена (русский язык и математику), а также те предметы, которые им необходимы для поступления в вуз. А выпускники девятых классов — четыре экзамена: русский, математику и два предмета по выбору. Есть некоторые изменения в ГИА. Например, в прошлом году историю писали 3 часа 55 минут, в этом — только 3 часа. А в экзаменах по истории и обществознанию убрали эссе. Это только малая часть изменений, подробнее с ними можно ознакомиться на сайте Рособрнадзора России. Несмотря на возвращение в «доковидный» формат, соблюдение мер предосторожности остается».

Своим рецептом успешной сдачи ЕГЭ поделился и выпускник лицея № 3 Александр Васильев, собирающийся поступать на режиссера или переводчика. Накануне экзамена не стоит засиживаться за учебниками: подготовку лучше организовать до обеда, потом погулять, вечером снова немного повторить и вовремя лечь спать. Кстати, атмосфера экзамена, по словам лицеиста, оказалась совсем не такой пугающей, как ему представлялось.

Немного переживают одноклассницы Катя Большова и Аня Сакмарова из гимназии № 1. Пока шли в пункт проведения экзаменов, рассказывали друг другу темы по литературе, повторяли стихотворения. Вот и последние полчаса перед ЕГЭ решили провести вместе — в ожидании экзамена все ребята находились не в классах, а в фойе школы. «Черная кошка сегодня перед нами не пробегала, значит, на экзамене все будет хорошо», — улыбнулись девочки. Сейчас, кстати, как рассказали ребята, пятак в обувь экзаменующиеся не кладут — может зазвенеть при проверке металлоискателем, зато ставят онлайн-свечки в интернете…

…Ровно в 10 часов во всех классах начался Единый государственный экзамен. Операторы еще раз проинструктировали детей, вскрыли в их присутствии запечатанный сейф-пакет, распечатали бланки и контрольно-измерительные материалы по количеству пишущих работу, сверили часы. На экзамен отводилось 3 часа 55 минут, но справившиеся с заданиями досрочно могли уйти с экзамена и раньше. За порядком в каждом классе и фойе школы следили специальные операторы, дежурили медики, сотрудник полиции, психолог. А все, что происходило в аудиториях и вне их стен, фиксировали видеокамеры, которые выводили «картинку» в развернутый в одном из кабинетов школы штаб, а оттуда — транслировали в Москву.

Как рассказала руководитель пункта проведения экзамена в школе № 59 Светлана Тулаева, для ЕГЭ в учебном заведении задействовали 20 классов, в каждом — по 9-10 пишущих, еще одно помещение отвели для учащихся с особенностями здоровья — ЕГЭ в этот день сдали два особенных ученика. Для экзамена привлекли 45 организаторов — педработников разных школ, имеющих специальный сертификат для работы на ЕГЭ. И хотя заявили о своем желании сдавать литературу 182 человека, на экзамен пришли не все, были и те, кто опоздал. Свой результат ребята узнают не позднее 10 июня.

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ

Ольга Степанова, учитель русского языка и литературы чебоксарской гимназии № 5. Стаж работы педагогом — 28 лет:

«Самый главный совет для ребят, который бы я дала, — ни в коем случае не сидеть перед экзаменом до поздней ночи. Дети, которые зубрят до последнего, оказываются в проигрыше, потому что тратят все свои силы и энергию на запоминание большого количества информации, а утром сил на экзамен у них не остается. И тогда их охватывает сильное волнение. Таких учеников у меня было много. Я считаю, что накануне экзамена нужно, во-первых, обязательно хотя бы один час побыть на свежем воздухе — голова должна отдохнуть. Во-вторых, выспаться и дать себе команду: завтра обычный день, просто нужно написать контрольную работу. Тогда выпускник избавится от излишних страхов и появится разумная мотивация.

Очень много зависит от родителей. Если взрослые спокойны, не трясутся, не бегают около своих детей и не мучают их вопросами о самочувствии и готовности к экзамену, то и ребенок подключит самообладание. Нет уверенности у папы и мамы — дети «западают»: как в жизни, так и на экзамене. Надо оставить ребенка в покое и сказать: «Я в тебя верю! Все у тебя получится».

Уверенность перед ЕГЭ в нашей гимназии воспитывается с пятого класса: каждый год проводим по две сессии. А в девятом и одиннадцатом классах дети пишут много пробных работ, тем более что сейчас масса ресурсов по подготовке к ЕГЭ, благодаря которым можно проверить себя. Тут, скорее, совет учителям: чем больше ученики пишут, тем выше становится их «иммунитет» к ЕГЭ.

Но даже если дети не очень удачно сдали в этом году, то жизнь на этом не заканчивается: через год ребята могут пересдать. В моей практике были случаи, когда дети с низкими баллами через год получали выше 90 баллов. Без поддержки родителей в этом случае не обойтись. Они должны показать ребенку, что ничего страшного не произойдет. Тогда ученик будет на экзамене уверен и спокоен».

Ольга Емельянова, психолог:

«Важно обратить внимание на то, что будет происходить с ребенком и после экзаменов. После стрессовой ситуации организм начнет сам себе помогать восстанавливаться. Как это проявляется? Например, может появиться подрагивание мышц, усилиться сонливость, слезливость, возможны проявления агрессивности или, наоборот, уход в себя, апатия. Это механизмы саморегуляции, которые говорят, что с вами все в порядке и мудрый организм приступил к ликвидации стресса. После экзамена нужно просто дать себе день на восстановление».