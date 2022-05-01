В Ельниковской роще прошли соревнования по спортивному ориентированию

И дедушки, и внуки с компасом и картой в руках

Недавно после пятилетнего перерыва прошли Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут-2022». В состязаниях в Ельниковской роще в Новочебоксарске показали свои способности порядка двух тысяч любителей здорового образа жизни.

«Взрослые и дети очень давно ждали этих соревнований и с большим удовольствием приняли в них участие», — сказал вдохновитель и организатор состязаний Михаил Любавин. Действительно, в день соревнований с помощью компаса и карты от одного контрольного пункта к другому по территории живописной Ельниковской рощи передвигалось много юных ребят. Так, самым молодым участником соревнований стал 5-летний Александр Калашников.

Конечно, не только дети участвовали в «Российском азимуте». Спортивное ориентирование по силам и старшему поколению — самым возрастным участником соревнований оказался 78-летний Геннадий Просвирнов. Так и хочется сказать — не стареют душой ветераны.

В этом году на «Российском азимуте» выступали заслуженные люди — мастера спорта по ориентированию Нина Бобрикова (Волкова) и Ольга Андреева (Богданова) из Новочебоксарска. Также в соревнованиях участвовала семейная династия Тихоновых. Если дедушка Ермолай Тихонов из Козловки успешно выступал за нашу республику в зональных соревнованиях еще в советские времена, то его сын Сергей Тихонов стал победителем нынешнего азимута в возрастной группе до 45 лет среди мужчин, а внук Ермолая Ермолаевича Матвей занял первое место среди мальчиков до 12 лет.

Валерий Гаврилов