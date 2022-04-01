Чувашия развивает сотрудничество с Узбекистаном

Глава Чувашии Олег Николаев и Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Как отметил Олег Николаев, отношения между Россией и Узбекистаном развиваются системно и стабильно. Чувашия не остается в стороне, активно вовлекаясь в этот процесс. По итогам 2021 года объем торговли нашей республики с Узбекистаном составил 13,2 млн долларов, что соответствует десятому месту среди внешнеторговых партнеров Чувашии. В структуре оборота превалирует экспорт, составивший 12,8 млн долларов. Основные поставки приходятся на электрические машины и оборудование, солидную долю составляют также древесина и изделия. В спросе и механические устройства и их части, керамические изделия, лакокрасочные материалы.

Стороны заявили о намерении не только сохранить достигнутые объемы, но и увеличить их по ряду направлений. «Мы могли бы поработать, чтобы найти новые кооперационные взаимодействия. Готовы рассматривать разные варианты, которые будут полезны обеим сторонам, выгодны предприятиям, бизнесменам, — подчеркнул Олег Николаев. — Наша задача — создавать условия, чтобы сотрудничество развивалось. Посоветуемся с предприятиями, прежде всего активно работающими в сфере выпуска тракторов, пищевого оборудования и электротехники».

Фариддин Насриев поздравил Главу Чувашии с 30-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. «Товарооборот между Россией и Узбекистаном планируется нарастить до 10 млрд долларов. Есть большие резервы для наращивания объемов и между Чувашской Республикой и регионами Узбекистана, — отметил он. — Мы заинтересованы в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, готовы создавать для компаний прямые контакты. У нас много общего. Можем друг друга дополнять по промышленной кооперации».

Участники встречи выразили намерение расширять двустороннее сотрудничество и в области образования и культуры. «Трепетно относимся к реализации межнациональной политики в регионе, развитию культурных связей, — рассказал Олег Николаев. — Эти коммуникации позволяют молодежи получать образование в вузах Чувашии, которые тоже стараемся развивать в ногу со временем». Фариддин Насриев выразил признательность Олегу Николаеву за создание условий для проживания и обучения студентов из Узбекистана в чувашских вузах.

Отдельное внимание в ходе общения уделено развитию туризма. Стороны обсудили проект Чувашии по созданию нового туристического маршрута «Рунический путь» и возможность открытия стенда, посвященного Чувашии, в библиотеке Международного университета туризма «Шелковый путь» в Самарканде, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики. Генеральный консул пригласил Главу Чувашии и делегацию республики посетить Узбекистан.