Житель Башкирии угнал машину у охранника чебоксарского ночного клуба

Ранним мартовским утром охранник ночного клуба по улице Мичмана Павлова завел двигатель своей «Лады Приоры» для прогрева и зашел обратно в помещение. Эта беспечность не прошла ему даром: когда охранник снова появился на улице, увидел только задние фары отъезжающего авто. Кто-то воспользовался оставленными в замке зажигания ключами.

Сразу же был введен план «Перехват», но угонщик бросил машину, едва добравшись до центра города. Ее следы терялись в районе частных домов. В тот же день, в ходе прочесывания местности, «Приора» была обнаружена на улице Яблоневой. Стало известно, что из салона автомашины похищены сотовый телефон и около 11 тысяч рублей.

Мероприятия по раскрытию данного преступления проводились оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Чувашии и УМВД России по г. Чебоксары. Злоумышленника вычисляли по классической схеме, шаг за шагом устанавливая его маршрут и собирая улики. Через несколько дней сыщики знали практически все о жителе Башкирии и последнем дне пребывания молодого человека в Чебоксарах. 21-летний уроженец Стерлитамака немного поработал на одном из предприятий города, но не выдержал нагрузки. Получив расчет, парень решил напоследок гульнуть в столице Чувашии. И гульнул так, что уезжал с оглядкой — нет ли за ним «хвоста».

Вернувшись в родной город «гастролер» также был вынужден конспирироваться, скрывая приезд даже от близких. Но чувашские полицейские его все равно обнаружили и задержали, подключив коллег из УМВД России по г. Стерлитамаку. В отношении ранее судимого парня возбуждено уголовное дело за угон и кражу из салона транспортного средства. Во время следствия у него будет время вспомнить практически полностью «выпавшие» события после бурной ночи в клубе.