Житель Башкирии угнал машину у охранника чебоксарского ночного клуба

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Хорошо, что пьяный угонщик не стал кружить по городу, а бросил машину через несколько минут после совершения преступления... Фото УМВД России по г. Чебоксары

Ранним мартовским утром охранник ночного клуба по улице Мичмана Павлова завел двигатель своей «Лады Приоры» для прогрева и зашел обратно в помещение. Эта беспечность не прошла ему даром: когда охранник снова появился на улице, увидел только задние фары отъезжающего авто. Кто-то воспользовался оставленными в замке зажигания ключами.
Сразу же был введен план «Перехват», но угонщик бросил машину, едва добравшись до центра города. Ее следы терялись в районе частных домов. В тот же день, в ходе прочесывания местности, «Приора» была обнаружена на улице Яблоневой. Стало известно, что из салона автомашины похищены сотовый телефон и около 11 тысяч рублей.
Мероприятия по раскрытию данного преступления проводились оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Чувашии и УМВД России по г. Чебоксары. Злоумышленника вычисляли по классической схеме, шаг за шагом устанавливая его маршрут и собирая улики. Через несколько дней сыщики знали практически все о жителе Башкирии и последнем дне пребывания молодого человека в Чебоксарах. 21-летний уроженец Стерлитамака немного поработал на одном из предприятий города, но не выдержал нагрузки. Получив расчет, парень решил напоследок гульнуть в столице Чувашии. И гульнул так, что уезжал с оглядкой — нет ли за ним «хвоста».
Вернувшись в родной город «гастролер» также был вынужден конспирироваться, скрывая приезд даже от близких. Но чувашские полицейские его все равно обнаружили и задержали, подключив коллег из УМВД России по г. Стерлитамаку. В отношении ранее судимого парня возбуждено уголовное дело за угон и кражу из салона транспортного средства. Во время следствия у него будет время вспомнить практически полностью «выпавшие» события после бурной ночи в клубе.

Опубликовано: 31 марта 2022 г.


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