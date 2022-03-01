Ремонтник упал с монтажной вышки, а стропальщик — с 15-го этажа

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту получения производственной травмы работником Чебоксарского троллейбусного управления.

Обвинение предъявлено электромонтеру контактной сети этого предприятия. Ему инкриминируется нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В июле прошлого года во время проведения ночных работ по замене троллейбусной контактной сети над проезжей частью дороги по проспекту Мира в Чебоксарах электромонтер был в состоянии алкогольного опьянения. И не обеспечил безопасное выполнение работ — в частности, место, где они проводились, не было надлежащим образом ограждено, а трос контактной линии провис и находился на высоте менее 4 метров от проезжей части дороги.

Все это привело к тому, что проезжавший мимо грузовой автомобиль с фургоном зацепил провисавший трос, соединенный с контактными проводами, которые стянули находившегося на монтажной вышке рабочего. Он упал с высоты более 3,5 метра и получил тяжкие травмы. Материалы уголовного дела будет рассматривать Калининский районный суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

В нынешнем январе трагично закончился выход на работу стропальщика, трудившегося на строительстве многоквартирного жилого дома по улице Афанасьева в Чебоксарах. Во время проведения работ по разгрузке стройматериалов с подъемного крана 42-летний мужчина сорвался вниз с высоты 15-го этажа и от полученных травм скончался на месте происшествия. Следствие полагает, что трагедия произошла из-за того, что на стройплощадке не было безопасных защитных ограждений, а стропальщик был допущен к выполнению работ на высоте, не входящих в его трудовые обязанности. Также имеются нарушения правил и норм охраны труда со стороны лиц, ответственных за технику безопасности на объекте строительства. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело.

Увы, это не единственное трагическое ЧП на стройке. Как уже сообщала «СЧ», в конце декабря прошлого года на строительстве многоквартирного жилого дома на улице К. Иванова в Чебоксарах погиб 25-летний рабочий, упавший с 10-го этажа на перекрытие 8-го этажа. Случилось это потому, что на стройплощадке не были установлены страховочные тросы. И по этому делу идет следствие.

СПРАВКА «СЧ»

* Часть 1 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Наказание — штраф в размере до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

* Часть 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание — принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.