Жители Чувашии могут повлиять на развитие республики и страны

Они могут представить руководству России свои предложения и проекты, направленные на развитие города, региона, Российской Федерации. Об этом заявил Президент России Владимир Путин. Глава государства пригласил региональные команды подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

«Наша экономика, государственный бюджет, частные бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот, на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», — сказал глава государства на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России.

Отбор идей проходит на крауд-платформе ideas.roscongress.org, прислать свое предложение или проект может каждый.

Проведение форума «Сильные идеи для нового времени» запланировано на лето. По его итогам публике представят 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года. О датах и месте проведения Форума будет объявлено дополнительно.