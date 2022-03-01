Коронавирус отступает, плановая медпомощь возобновляется

Пациенты, которые уже достаточно долго ждут планового лечения из-за того, что часть больниц была превращена в ковидные госпитали, наконец, получат необходимую помощь. Речь идет именно о плановой помощи, потому что экстренную медики оказывали и в разгар пандемии.

Вторая городская больница возвращается к своей обычной работе. Все помещения, постельное белье и инвентарь уже 9 марта начали обрабатывать по технологии, предусмотренной санитарными нормами. После экспертизы «на чистоту» лечебного учреждения начнется прием как плановых, так и экстренных больных по профилям «Гинекология», «Терапия», «Хирургия», «Кардиология» и «Неврология». Сейчас в республике для приема пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 1135 коек, из которых занято 650. Есть информация, что постепенно освобождающиеся койки в стационарах также будут переводить в плановый режим работы.