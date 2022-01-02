С прискорбием сообщаем, что 22 января 2022 года в возрасте 59 лет ушел из жизни СТОЛЯРОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, заместитель директора по производству и технологии НПП «ЭКРА».

До последнего дня Владимир Петрович находился на рабочем месте, воспитывая подрастающую смену, передавая молодым специалистам свой опыт и знания. Для многих сотрудников предприятия он стал наставником, учителем, верным другом.

За свою жизнь В.П. Столяров прошел путь от ученика монтажника радиоаппаратуры до заместителя директора по производству и технологии – руководителя сборочного производства терминалов и блоков. На НПП «ЭКРА» Владимир Петрович трудился с момента образования предприятия: сначала ведущим инженером, затем заведующим сектором отдела перспективных разработок, а с 2007 года – заместителем директора по производству.

Республика высоко ценила заслуги Владимира Петровича: в 2011 году ему была объявлена благодарность министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии, а в 2017 году он был награжден Почетной грамотой Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.

На протяжении 30 лет Владимир Петрович шел с нами бок о бок, подсказывал, направлял, помогал. Его советы всегда были своевременны, а порой и просто бесценны. На своем посту он всего себя отдавал общему делу.

Руководство и коллектив НПП «ЭКРА» выражают искренние соболезнования родственникам и близким Владимира Петровича Столярова.

Мы всегда будем помнить об этом прекрасном человеке. Светлая ему память!