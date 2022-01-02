Михаил Анисин будет играть за ХК «Чебоксары»

Обладатель Кубка Гагарина — в стане «богатырей»!

Хоккейный клуб «Чебоксары», участвующий в первенстве ВХЛ, подписал контракт с победителем Кубка Гагарина 2012 года и лучшим снайпером в плей-офф турнира того сезона в составе московского «Динамо» Михаилом Анисиным! За свою карьеру наш новобранец успел поиграть во многих российских клубах уровня КХЛ. Также хоккеист выступал в коллективах из Казахстана, Румынии, Словакии и Узбекистана. Когда Михаил играл за «Динамо», то в некоторых матчах он выходил в одном звене с легендой отечественного хоккея — нападающим Александром Овечкиным, выступающим в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталс».

Помимо игровой карьеры, новобранцу «богатырей» не чужды творческие проявления — во время матча всех звезд КХЛ, который проходил в Риге, Михаил перед стадионом исполнил «O Sole Mio». Для участия в играх первенства ВХЛ хоккеисту необходимо пройти углубленное медицинское обследование.