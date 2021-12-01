Николай Владимиров, сенатор Российской Федерации от Госсовета Чувашии

«В Государственную Думу России внесли законопроект, позволяющий губернаторам отрешать мэров от занимаемых ими должностей, выносить предупреждение, объявлять выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей. На устранение причин мэрам будет даваться месяц. Один из авторов законопроекта — председатель нашего комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации».