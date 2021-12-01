Сборная Чувашии по регболу удачно выступила на чемпионате России

Соревнования прошли в Бердске, участие в них приняли команды из 6 регионов страны — Красноярского края, Чувашии, Новосибирской, Рязанской, Омской и Ростовской областей, сообщили в Минспорта Чувашии. Благодаря слаженной командной работе и воле к победе в матче за третье место наши регболисты обыграли соперников из Новосибирской области со счетом 14:8 и завоевали бронзовые награды чемпионата России. А победителем чемпионата России стала команда Красноярского края, переигравшая «коллег» из Ростовской области.