Новый приют для бездомных животных расположится на Лапсарском проезде

Администрация Чебоксар выделила под него участок площадью 1 гектар. Проектная документация на строительство приюта готова и направлена на экспертизу.

Кроме того, выделен дополнительный участок площадью более 3 тыс. кв. м для расширения приюта по Марпосадскому шоссе. В ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку проекта его переоснащения.

В настоящее время отловом и содержанием бесхозяйных животных по муниципальному контракту занимается ИП Терентьева Н.В. За этот год отловлено 237 животных, 161 собака стерилизована, 160 нашли новых хозяев, 63 возвращены на прежнее место обитания.

Отлов с последующим содержанием осуществляется по устным и письменным обращениям граждан и юридических лиц за счет средств республиканского и муниципального бюджетов.