Фонд памяти Арно Бабаджаняна подарил музыку для песни о Чувашии

«Век любви» запомнился премьерой

Уникальный проект был представлен в октябре чебоксарской публике — во Дворце культуры имени Я.Г. Ухсая прошел концерт «Век любви», объединивший музыкантов симфонического оркестра Чувашской государственной академической симфонической капеллы и солистов Фонда памяти Арно Бабаджаняна и посвященный 100-летию со дня рождения талантливого советского композитора.

Посотрудничать с Фондом памяти Арно Бабаджаняна музыкантам предложил директор Чувашской государственной филармонии Максим Матросов. Провести свой первый совместный концерт артисты планировали еще в июне, на День республики, но по ряду причин проект пришлось отложить до осени…

На сцену вместе с нашими музыкантами вышли певцы из разных регионов страны и ближнего зарубежья — Москвы, Воронежа, Краснодара, Сочи, Казахстана. Были среди них и участники проекта «Голос» — финалист конкурса Армен Авджан и полуфиналист Сурен Платонов. В беседе с корреспондентом «СЧ» Сурен признался, что работать в проектах фонда ему не менее, а может, даже и более интересно, чем в шоу «Голос», — здесь он сотрудничает с настоящими знатоками и ценителями музыки, и это налагает на него особую ответственность. Сурен также рассказал, что был впечатлен слаженной профессиональной работой музыкантов нашей симфонической капеллы. Хотя времени на подготовку у участников концерта было совсем немного — по словам дирижера, заслуженного деятеля искусств Натальи Яклашкиной, перед выступлением у них была всего лишь одна репетиция.

«Год любви», «Свадьба», «Благодарю тебя», «Королева красоты», «Верни мне музыку» — ставшие много лет назад шлягерами песни Арно Бабаджаняна и сейчас не оставили зрителей равнодушными. А в финале музыкального праздника состоялась долгожданная премьера песни «Посвящение Чувашии» на музыку Арно Бабаджаняна и стихи Светланы Азамат. На сцену вышли все участники концерта, ну а «главную партию» исполнил солист Краснодарской филармонии Павел Кравчук.

Выяснилось, кстати, что у Павла по отцу чувашские корни, и, возможно, именно поэтому песню о нашей республике спел он проникновенно и душевно. Но как появилась на свет эта песня?

Представитель Фонда памяти Арно Бабаджаняна Армен Саркисянц рассказал, что в самом начале сотрудничества организаторы приняли решение подарить музыку для песни о Чувашии. Композиторы фонда взяли отрывки мелодий, которые в свое время не использовал Арно Бабаджанян, и доработали их. А затем к процессу подключилась поэтесса Светлана Азамат. Давняя ее знакомая Елена Пыренкова, сотрудничающая с Фондом памяти Арно Бабаджаняна, предложила поэтессе сочинить слова песни. Прослушав мелодию по телефону, Светлана в короткие сроки написала четыре куплета и один припев. Были в тексте, в частности, и такие слова:

Любимый город Чебоксары, процветай,

Чувашия — медовых ароматов край.

Столица наша — гордость на века,

Нам кланяется Волга-матушка река.

И хоть известного советского композитора Арно Бабаджаняна помнит в основном старшее поколение любителей музыки, в зале было немало и молодых людей. Многие из зрителей принесли цветы для музыкантов, чтобы отблагодарить за хороший вечер. «Это был очень душевный и трогательный концерт, — поделилась впечатлениями с корреспондентом «СЧ» художественный руководитель дворца культуры «Акация» Ольга Миронова. — На последнем номере премьерной песни «Посвящение Чувашии» в зале люди встали со своих мест, включили фонарики на телефонах и подпевали артистам. В нынешние непростые времена нам очень не хватает таких прекрасных эмоций».

ИЗ ДОСЬЕ

Пять фактов об Арно Бабаджаняне

Арно Бабаджанян родился 21 января 1921 года в семье учителей: отец преподавал математику, мама — русский язык. Когда будущему композитору исполнилось три года, умер Ленин. И отец, Арутюн, решил, что не стоит праздновать день рождения сына, когда страна погрузилась в траур. Поэтому дату рождения Арно в документах исправили на 22 января.

Музыкальный талант у будущего композитора разглядели еще в пять лет. «Однажды к нам в детский сад пришел посетитель. Этот человек попросил нас спеть, чтобы понять — у кого есть слух, — вспоминал Арно Бабаджанян. — Я тоже спел, при этом — хлопал под ритм. Гость послушал и сказал, что мне надо заняться музыкой. А позже я узнал, что этого человека звали Арам Ильич Хачатурян».

На защите диплома в музыкальном училище имени Гнесиных 27-летний Арно сумел поразить экзаменационную комиссию. Требовалось, чтобы выпускник сыграл произведения классиков и одно свое. Когда прозвучало сочинение Бабаджаняна, педагоги решили, что ученик ошибся, исполнил что-то из Скрябина. Но оказалось, что Бабаджанян написал свою музыку, но в стилистике известного композитора.

В 1964 году в Ереване был организован один из первых в СССР конкурсов красоты. Узнав об этом, Арно Бабаджанян решил стать членом жюри. Его так очаровали армянские красавицы, что вскоре появилась мелодия шлягера «Королева красоты». Стихи к песне написал друг Бабаджаняна Андрей Горохов, а исполнил ее Муслим Магомаев.

Арно Бабаджанян очень любил спорт — играл в футбол, волейбол, настольный теннис, ходил с семьей на футбол и хоккей, и даже устраивал целые футбольные матчи звезд. Игроками становились Николай Добронравов, Родион Щедрин, сам Арно Бабаджанян… А судейство доверяли знатоку и страстному любителю футбола Дмитрию Шостаковичу.

По материалам сайтов radiovan.fm и vestikavkaza.ru