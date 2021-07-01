Молокоперерабатывающие предприятия Чувашии готовы к обязательной маркировке продукции

Об этом заявили в Минсельхозе республики после видеоконференции с Минсельхозом России, в которой участвовала замминистра сельского хозяйства Чувашии Алина Семенова.

Обязательная маркировка сыров и мороженого стартовала в стране 1 июня этого года. Осенью начнется второй этап для молочных товаров, срок годности которых превышает 40 дней. В Чувашии переработкой молока занимаются 18 организаций. Зарегистрированы на официальном сайте государственной системы маркировки и прослеживаемости «Честный знак» 16 организаций. Под второй этап маркировки попадают 4 организации, где устанавливается оборудование, проводится тестирование по нанесению кодов маркировки. «В целом молокоперерабатывающие предприятия готовы к маркировке. Проблем на данном этапе нет, взаимодействуем с ООО «Оператор-ЦРПТ», типографиями, возникающие вопросы решаем в рабочем порядке», — заверила Алина Витальевна.

Для сокращения расходов, возникающих при маркировке оборудования, правительством республики принято решение о возмещении до 30% прямых понесенных затрат на покупку маркировочного оборудования, сообщает пресс-служба Минсельхоза.