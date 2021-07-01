Что будет, если положить на рельсы камень?

На днях машинисту пригородного поезда № 6505 «Чебоксары — Канаш» пришлось применить экстренное торможение из-за внезапного препятствия на пути: кто-то положил на рельсы камни.

Об этом инциденте сотрудники железнодорожной станции «Цивильск» сообщили в дежурную часть Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте. Как рассказал полицейским машинист поезда, рядом с местом происшествия он заметил детей, которые пасли коров.

В результате вынужденной остановки никто не пострадал, но дело могло обернуться большой бедой: из-за наезда на камни состав мог сойти с рельс, пострадали бы пассажиры, или раздробившиеся камни могли отскочить в стоявших рядом детей. А потому на место выехала следственно-оперативная группа вместе с инспектором по делам несовершеннолетних Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Опросили всех, кто живет в округе, и через несколько часов нашли незадачливого «шутника». Им оказался 12-летний подросток, проживающий в деревне, что находится недалеко от путей. Свою вину мальчик сразу признал и рассказал, что в тот день он пас коров и, проходя мимо железной дороги, решил узнать, что будет с камнями, если по ним проедет поезд, вот и положил их на рельсы.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела нравоучительную беседу с любопытным школьником и его отцом, объяснив, чем опасны подобные шалости, и напомнила правила поведения на железной дороге. Поскольку провинившийся подросток еще мал для привлечения к административной ответственности, протокол о правонарушении был составлен на родителя за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию чада (по ч.1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Неисполнение родителями и иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Штраф за это полагается хоть и небольшой, от 100 до 500 рублей, но главное, что беспечный парнишка получил свой урок жизни.

«Железная дорога — это зона повышенной опасности, — предупредили в Чувашском линейном отделе. — При нахождении на объектах транспорта следует быть предельно внимательным, чтобы ничто не угрожало жизни граждан и безопасности движения транспорта».

Ирина Васильева