Чебоксарский экономический форум начал работу

Новые идеи и проекты для креативной экономики республики

Одно из главных мероприятий празднования Дня республики — Чебоксарский экономический форум «Чувашия. Трансформация» — открылся стратегической сессией «Креативная экономика — новый вектор развития региона. Люди. Технология. Территория». В ней участвовали более полутора сотен представителей бизнес-сообщества республики и других регионов страны.

Приветствуя гостей, Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что креатив, как стремление к принципиально новым идеям и неординарному их воплощению, «проникает во все и вся на всех этапах». Креативной становится экономика, которая все больше основывается на коммерциализации новых идей и замыслов. Она призвана сформировать привлекательный инвестиционный климат, ключевую роль в котором будут играть принципиально новые продукты интеллектуального труда и творчества в самых различных областях и сферах жизни.

Здесь появляется другое ключевое понятие — изменения, подчеркнул Олег Николаев. Человек и система в целом, заточенные на них, — это сейчас самое важное, как и отсутствие боязни этих изменений. Только при таких условиях можно ожидать трансформации. В этом смысле задача сессии и всего экономического форума — выработать новые подходы в реализации потенциальных возможностей республики с использованием современных инструментов. Правительство, по выражению Главы, с трепетом готовилось к такому обсуждению будущего экономики региона, в том числе «и с максимальной критикой того, что имеем на сегодня».

ЦИФРА 16 млрд рублей составляет ежегодная совокупная выручка организаций Чувашии, относящихся к креативным

Минувший год в Чувашии проходил под девизом «Вместе. Перле». Это основа, посыл к созданию конкретного дела, которое, в свою очередь, достигается древним чувашским способом ниме, сказал Глава республики. Было отмечено, что в рамках креативной экономики формируются новые экономические модели, новые типы социальных отношений, новые культурные парадигмы, в том числе с учетом многовековых традиций и обычаев чувашского народа. «Перле — Ниме» — это объединение множества людей идеей созидания, сотворчества, это поиск новых уникальных решений, которые позволяют связать чувашскую идентичность и требования времени, использовать мультикультурный потенциал для формирования и реализации проектов развития региона.

К участникам сессии по видеосвязи обратился председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, председатель Высшего экономического совета Чувашии Анатолий Аксаков. Тема форума крайне важная, а «Чувашия просто создана для того, чтобы впитывать современные технологии», сказал он. Поэтому следует ожидать много интересных выступлений. Гостей приветствовал также вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

На сессии выступили известные российские эксперты. Среди них Максим Осовский, консультант и бизнес-тренер, Юрий Усков, основатель IT-компании iSpring, Андрей Филинков, модератор МШУ «Сколково», Ян Ярмощук, CEO «Флакон Икс», Олег Войцеховский, управляющий директор в Российском Совете торговых центров и другие. Речь шла о состоянии креативной экономики Чувашии, наличии и перспективах развития креативных пространств, территорий и кластеров.

В ходе деловой игры участникам было предложено создать образ Чувашии-2035 и Чебоксар-2035. Отдельно формулировалась концепция создания Центра креативной экономики Чувашии. Заострялось внимание на креативной индустрии. То есть на видах деятельности, в основе которых лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант, и которые могут создавать добавленную стоимость и рабочие места путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности. В креативной индустрии Чувашии, по данным Агентства стратегических инициатив, приведенным экспертами, насчитывается 4 тыс. организаций общей численностью почти 7 тыс. человек.

В завершение сессии участники представили Главе республики свои новые идеи и проекты по ее дальнейшему развитию. Многие из них были оценены как по-настоящему креативные.

Фото Олега Мальцева