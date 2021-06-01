Анжелика Сидорова выиграла «золото» чемпионата Москвы по легкой атлетике

На днях действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, представляющая параллельным зачетом Москву и Чувашию, завоевала золотую медаль открытого чемпионата Москвы по легкой атлетике, сообщили в Минспорте Чувашии. Победной для подопечной Светланы Абрамовой стала высота 4,80 м — Анжелика взяла ее со второй попытки. Спортсменка попыталась прыгнуть еще выше, но рубеж 4,90 м в тот вечер ей не покорился. Второе место заняла Полина Кнороз — спортсменка с третьей попытки преодолела высоту 4,70 м, а замкнула тройку призеров Татьяна Калинина с результатом 4,40 м. «4.80 сегодня, поехали дальше, — кратко резюмировала Анжелика Сидорова в социальной сети Instagram. — Теперь поездка в Италию. Выдыхаю и скрещиваю пальцы, чтоб к четвергу во Флоренции закончился дождь, потому что пока что-то очень напряженно». Не просто так Анжелика переживает за капризы погоды во Флоренции — ведь 10 июня спортсменке придется парить в небе этого итальянского городка на этапе «Бриллиантовой лиги».