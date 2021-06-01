В республике создадут единую систему учета государственного и муниципального имущества

В нынешнем году в республике планируется создать единую систему учета государственного и муниципального имущества в рамках пилотного проекта «Собственность-СМАРТ». Это позволит повысить эффективность управления земельно-имущественным потенциалом региона.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, единая база имущества будет предназначена для организации обмена сведениями об объектах имущества между базами данных муниципальных образований и базой данных государственного имущества республики. Двухуровневый подход к управлению имуществом позволит осуществлять централизованный учет объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также обеспечить достоверность и доступность информации об объектах собственности.

Для координации создана межведомственная рабочая группа по подготовке пилотного проекта, в состав которой вошли Минэкономразвития, Минфин Чувашии и другие заинтересованные органы исполнительной власти.