«Гармония дня»: фермерское качество

Крупный сельскохозяйственный комплекс АО «Фирма «Акконд-агро» и ООО «АККОНДМОЛОКО» был воздвигнут более 10 лет назад на янтиковской земле.

Сегодня это тандем двух современных агропредприятий — яркий пример продуманной стратегии развития и грамотной финансовой политики. Благодаря внедрению высокотехнологичного оборудования и постоянной модернизации из небольших региональных ферм вырастают передовые компании, увеличивается поголовье скота, повышается его продуктивность и появляются на рынке высококачественные фермерские продукты.

О том, как сейчас развивается бизнес-проект, о последних инновациях, применяемых на производстве, и планах на ближайший год рассказал руководитель группы компаний «АККОНД» Валерий Иванов.

— Валерий Николаевич, сейчас самый разгар весенне-полевых работ. Какие задачи намечены в текущем сельскохозяйственном году?

— Засеять кормовыми культурами в этом году планируем около 4 тыс. га. Уже закуплены новые минеральные удобрения для увеличения урожайности.

Активно обновляем сельхозтехнику — приобретаем последние модели сеялок, комбайнов, тракторов и погрузчиков. Так что сейчас у нас полная готовность к посевным работам.

Кормовые культуры выращиваем сами — поэтому молоко такое вкусное. Состав кормов тщательно подбирается нашими агрономами для обеспечения сбалансированного рациона животных всеми необходимыми питательными веществами.

— Планируете и дальше расширять ферму?

— В ближайшей перспективе у нас строительство двух крупных телятников, карантинного отделения, реставрируем строения для совсем маленьких телят.

Сегодня в нашем хозяйстве содержится более 2000 племенных коров голштинской породы. Поголовье постоянно увеличивается и назрела необходимость в строительстве новых сооружений для содержания молодняка.

На территории хозяйства возводим сооружения для хранения силоса и органических удобрений. Стараемся по максимуму автоматизировать рабочие процессы, внедряем в повседневную практику современные технологии.

— Каков примерный объем средств, вложенных в развитие фермы?

— Обеспечение полного цикла современного производства требует колоссальных финансовых вливаний. Это вложения в реставрацию, строительство и оборудование. Также финансируем крупные инвестиционные проекты молочного завода — за последний год вложили немало средств в обновление технологического оборудования и возведение нового, третьего производственного корпуса. Такая масштабная реконструкция основного производства позволит увеличить мощность, повысить эффективность процессов и производительность труда. За все годы существования агрокомплекса в его реконструкцию и модернизацию было вложено около 500 млн рублей. У нас сильная команда квалифицированных инженеров и механиков, поэтому внедряем все решения самостоятельно.

— Сколько молока на сегодняшний день перерабатываете?

— Наш завод способен перерабатывать около 80 тонн молока в сутки. Сейчас предприятие выпускает более 30 наименований молочной продукции под двумя брендами — «От Красули» и «Гармония дня».

— Это 100% натуральные продукты?

— Да, натуральность — главное преимущество продукта «АККОНДМОЛОКО». Изначально была поставлена цель — создать в районе с чистейшей экологией предприятие полного цикла, включающее заготовку кормов на своих угодьях, выращивание своего поголовья и производство натуральных фермерских продуктов, максимально приближенных к простым деревенским рецептам из детства. Так сначала родился бренд «От Красули» — традиционные цельномолочные продукты, а позже и продукция в более современной удобной подаче «Гармония дня».

В последнее время складывается интересная тенденция — все чаще покупатель выбирает «домашний» продукт, сделанный руками фермеров. Становится больше приверженцев здорового образа жизни, для которых в питании важен акцент на близости к природе и пользе. И мы готовы предложить такой продукт. Время от дойки до фасовки и доставки по магазинам сведено к минимуму — аккондовское молоко попадает на прилавки в тот же день.

— И качество на первом месте?

— Безусловно. Мы знаем, как создать вкусный полезный продукт, вполне выдерживающий конкуренцию с продукцией крупнейших корпораций. А на фоне все учащающихся негативных отзывов в СМИ о фальсификации молочной продукции на полках супермаркетов потребитель привык доверять больше местному, натуральному продукту.

Качество контролируется собственной сертифицированной лабораторией на всех этапах производства. С недавнего времени информация о продукте внесена в национальную систему цифровой маркировки «Честный знак», которая гарантирует потребителям подлинность и заявленное качество продукции.

В этом году мы планируем максимально представить бренд «Гармония дня» во всевозможных конкурсных программах в области качества, чтобы получить объективную экспертную оценку своей работы с указанием сильных сторон и областей, где можно добиться улучшения.

На мой взгляд, нам есть что представить. Наши специалисты постоянно работают над ассортиментом, вкусом, концептами упаковки.

— Вы тщательно отслеживаете тенденции отрасли, чтобы представить на потребительском рынке самый востребованный продукт. Какие последние проекты оказались наиболее удачными?

— В начале года расширили линейку «Гармония дня» уменьшенным форматом. Теперь помимо 900 г семейной ПЭТ-упаковки кефир и бифидок выпускаются в бутылке по 450 г. Такой формат удобен в качестве перекуса для тех, кто следит за своим питанием.

Успешным оказался новый проект — 100% натуральное сливочное масло из свежих пастеризованных сливок «Гармония дня». Продукт лидирует среди новинок.

Дополнили классический ассортимент шоколадным маслом, в составе которого только натуральные сливки, какао и сахар.

— Вернемся к инвестициям в развитие бренда. Какой дальнейший курс?

— Идей много. Мы всегда открыты к диалогу со своими покупателями. Постоянно изучаем их мнение, работаем с отзывами и предложениями. Многие просят расширить ассортимент кисломолочной категории. Думаю, совсем скоро такие продукты появятся на полках магазинов.

Сейчас на финальной стадии строительство производственного корпуса и монтаж двух технологических линий по производству сметаны и творожных продуктов в новых форматах, питьевых и десертных йогуртов с различными вкусами.

— Столь внушительные инвестиции в агробизнес влекут за собой создание дополнительных рабочих мест на селе. Сколько человек работает на агрокомплексе?

— Сейчас всего на наших двух предприятиях трудится 240 человек. Это опытные специалисты высокого класса, они постоянно повышают квалификацию, демонстрируют свое умение в конкурсах профессионального мастерства. К примеру, регулярно принимают участие в республиканских и региональных конкурсах операторов машинного доения и становятся победителями. Многие специалисты отмечены благодарностями и грамотами Минсельхоза Чувашской Республики.

— Ваша продукция представлена практически во всех федеральных сетях региона. Конкуренция довольно-таки высокая. Как добиваетесь успешных продаж?

— Стремимся оставаться одним из самых надежных и стратегически важных партнеров крупнейших федеральных ритейлеров на территории Чувашии и нам это удается. Новые продукты регулярно появляются на прилавках сетевых магазинов. А в скором будущем надеемся расширить географию и осуществлять поставки уже в соседние регионы.

Сегодня всю линейку молочных продуктов «От Красули» и «Гармония дня» всегда можно найти на полках фирменных магазинов «АККОНД», интернет-магазине «АККОНД» и многих магазинах Чувашии.

Светлана Петрова

Фото: Молочные продукты «Гармония дня».