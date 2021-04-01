Как будут работать больницы, почта, и когда выдадут пенсии

30 апреля все лечебные учреждения работают, но на час меньше. 1, 2, 9 и 10 мая неотложную помощь можно вызвать с 8.00 до 13.00, плановых пациентов врачи принимать не будут — это выходные. 3 и 8 мая неотложная помощь приедет, если вы ее вызовете с 8.00 до 12.00. Медики работают по графику субботы.

4, 5, 6, 7 мая — рабочие дни. Если вы записались на прием к узкому специалисту, то можете смело приходить в поликлинику. Неотложную помощь можно вызвать с 8.00 до 19.00. Не надо забывать, что «скорая помощь» в отличие от неотложной (когда вызывают врача на дом) приедет при угрожающей жизни ситуации в любое время.

Мамы с грудничками должны знать, что молочные кухни будут отдыхать только 2 и 9 мая, а 30 апреля закроются на час раньше. Все остальные дни они будут работать по обычному графику.

Все почтовые отделения в республике будут отдыхать только 1 и 9 мая. 30 апреля и 8 мая они закроются на час раньше. 3 мая в городские отделения связи можно будет прийти в соответствии с графиком субботы, а в селах они будут закрыты. Зато 2 мая, а также с 4 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме. А 10 мая — по режиму работы воскресенья.

В праздничные дни пенсионеры деньги получат заранее. Те, кому перечисляют пенсию на банковские карты 4, 7 и 11 числа, должны увидеть ее на своем счете не позднее 30 апреля. А кто получает пенсию в почтовых отделениях 8 числа, могут прийти за ней 7 мая, а те, у кого график получения выпадает на 9 и 10 числа — 8 мая. Всем остальным ее выдадут день в день, сообщают в пресс-службе Отделения ПФР по Чувашии.