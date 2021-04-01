Виктор Бритвин об акварели, художественной критике и питерцах на берегах Волги

«Художнику приходится постоянно воспитывать себя…»

В сентябре 2020 года был избран новый состав правления Союза художников Чувашии. И теперь, спустя полгода, уже видны первые результаты работы председателя Владимира Нагорнова и его коллег. 23 апреля в художественном музее открылась довольно необычная выставка под названием «Акварель, непостижимая, как дыхание». Больше десятка авторов и почти сотня работ самых разных жанров демонстрируют множество вариантов этой древнейшей техники.

…От сухих и точных миниатюр Александра Мухина-Чебоксарского до ярких, текучих и эмоциональных этюдов Валентины Милославской, от чебоксарских пейзажей Николая Федорова до философских натюрмортов Виктора Бритвина, от книжных иллюстраций Елены Макаровой, где все персонажи «как настоящие», до «Домашних разговоров» Гули Кабиловой, где живые люди пре-вращаются в рыб и парят на зонтах под дождливым питерским небом. Об этом проекте и дальнейших планах мы поговорили с его организатором, ответственным за секцию графики союза — Виктором Бритвиным.

— Виктор Глебович, расскажите в нескольких словах, как вам пришла идея сделать объединенную выставку акварелистов Чувашии?

— Акварель — одна из древнейших и интереснейших техник, в Москве и Санкт-Петербурге она очень популярна, но на наших сезонных союзных выставках обычно не очень широко представлена. Где-нибудь в дальних залах экспозиции на нее обращают мало внимания. И я подумал, что ее нужно популяризировать. Я считаю, что сейчас основная функция Союза художников скорее популяризаторская.

Люди ведь имеют довольно слабое представление о том, что такое акварель. В определенном смысле она очень простая и доступная, и, даже обходясь минимумом, можно сделать удивительные вещи. Но она и очень требовательная — это тот самый случай, где поступок может быть непоправим. Акварель сияет — это светится сквозь тончайший слой краски белая бумага. Этим она напоминает витраж. Красочный слой должен быть тонким, прозрачным, чистым, иначе она теряет звучность, затухает, замирает, и очень понятно стремление всех авторов как можно меньше касаться краски, чтобы сохранить легкое дыхание. Художнику приходится постоянно воспитывать себя — это накладывает отпечаток и на характер. Среди акварелистов нет горьких пьяниц, подлецов и клятвопреступников.

— А кто у нас сейчас занимается акварелью?

— Пожалуй, практически все, кто плотно работает в этой технике, представлены в экспозиции. Я очень рад, что художники откликнулись. (Кроме тех, чьи имена уже упомянуты, в выставке участвуют Модест Гаврилов, Елена Карнаева, Татьяна Бурдина, Вячеслав Егоров и др. — М.Г.).

Акварель сияет — это светится сквозь тончайший слой краски белая бумага. Этим она напоминает витраж. Красочный слой должен быть тонким, прозрачным, чистым, иначе она теряет звучность, затухает, замирает, и очень понятно стремление всех авторов как можно меньше касаться краски, чтобы сохранить легкое дыхание.

— Не перестаю удивляться, насколько разные у всех работы, хотя материал один и тот же — у каждого свое собственное лицо.

— А еще — не только для популяризации, но и для развития искусства вообще очень важно наличие критики. Чтобы все это было на слуху, на виду, чтобы об этом говорили люди. Я, конечно, понимаю, что сейчас не девятнадцатый век, когда после статьи Стасова возникло целое направление. Но тем не менее, мне кажется, это совершенно необходимо.

Обязательно должна быть провокация. Человек, который просто читает перечисление фамилий, может ни за что и не зацепиться глазом, а если там начнется разгром, скандал — это будет интересно. И ты уже не знаешь, на чьей ты стороне, хочешь составить собственное мнение. И создание такой атмосферы очень важно, чтобы наша культурная жизнь оживилась. Критика — это зеркало для художника, если не смотреть в зеркало, можно очень быстро потерять человеческий облик.

— Но чтобы критическое замечание звучало весомо, оно должно быть авторитетным, исходить от человека, который ориентируется в той области, о которой говорит…

— Вы не совсем правы. Вдумчивый, тонкий зритель с хорошим образованием и вкусом не меньше искусствоведа имеет право высказать свои замечания.

— Просто сейчас, когда искусство более свободно от идеологии, наверное, нет какой-то единой системы ценностей, эталона, с которым сравнивать.

— Но у каждого зрителя есть личная эстетическая позиция. Только критика должна быть доказательной, чтобы с этим можно было поспорить.

— Поделитесь секретом, что ожидает нас осенью.

— В союзе я отвечаю не только за графику, но и за связь с нашими выпускниками в Москве и Санкт-Петербурге. И в октябре мы запланировали выставку «Нева на берегах Волги», в которой примут участие те, кто учится сейчас в Санкт-Петербурге, но не только. Ведь наше искусство многое связывает с этим городом. Кроме чувашских художников, которые там живут и работают (Анатолий Рыбкин, Александр Федоров), есть и те, кто прошел питерскую школу и работает сейчас в Чебоксарах (и я, и Александр Федосеев, и Раиса Друганкина).

К этой же плеяде можно отнести и учеников Валерия Чеботкина. Нельзя исключать из списка и Розалию Михайловну Ермолаеву, Василия Степановича Гурина. Это же первые педагоги, которые приехали сюда из Питера и начали поднимать искусство. По сути дела, чувашское искусство выросло на этой академической почве.

— Очень интересно! Будем ждать с нетерпением.

Фото из ВКонтакте музея

Организатор выставки — заслуженный художник России Виктор Бритвин. В экспозицию вошли его иллюстрации к русским сказкам и философские натюрморты.