Упавшего с 25 этажа мальчика перевели из реанимации в отделение травматологии

Школьник, упавший с 25-го этажа новочебоксарского дома (об этом ЧП наша газета писала в номере за 19 марта) перенес несколько операций, и теперь его перевели из реанимационного отделения в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования для дальнейшего лечения. Его состояние доктора оценивают как тяжелое, но стабильное. Ребенок находится в сознании, с ним, как и с его родителями, работают психологи. Мальчишке повезло, что у дома стоял припаркованный автомобиль, который смягчил падение, и благодаря этому он остался жив.