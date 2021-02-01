В Чебоксарах изменились правила размещения вывесок на зданиях

Форма отдельно от содержания

В целом это плюс — эти изменения должны помочь украсить наш город, спасти его от гигантских баннерных и фасадных конструкций, добавить огней и света (вывески теперь должны быть освещены). Но одно дело — планы и правила, другое — реализация.

Вот взять, к примеру, театр оперы и балета. Про здание, про саму по себе архитектурную гордость столицы республики, ничего не скажу — без него не представить панораму города. Другое дело — новые световые вывески. Они появились одна за другой с интервалом, наверное, в год. Сначала на русском языке со стороны дороги, затем на чувашском — с лицевой.

Традиционно на фасаде вдоль дороги театр выставляет крупнотекстовые афиши предстоящих спектаклей, а на высоком фасаде — баннеры про фестивали. Все к этому привыкли. Теперь же зажглись желтые буквы поменьше — «Чувашский государственный» и побольше — «ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА». И круг с балериной. Буквы жестко втиснуты в пространство над окнами, явно для этого не предназначавшееся. Чтобы все знали, что тут. Как будто мы и так с детства не знаем. Но позже опомнились и добавили еще одну вывеску — на чувашском! Там место позволяло, поэтому написали все крупными буквами, даже больше, чем на русском.

Зачем все это? Прежде всего, это очень дорого стоит. Каждую объемную букву прямого свечения надо сделать отдельно, установить внутрь диоды, а снаружи рассеивающий пластик, добиться герметичности конструкции, а потом еще и разместить на большой высоте. И ладно бы в вывесках была жизненная необходимость. Однако подобные надписи на чувашском и русском всегда были на здании — их вписали аккуратно и соразмерно, они и сейчас стоят на своем месте, дублируя горящие и внося непонимание.

А к чему бульварный желтый цвет? Почему не нейтральный и строгий белый? Спасибо, что не красный. Почему буквы разного размера? Нет, я понимаю, почему — из-за места, но как так-то? В них же есть смысл. И содержание должно управлять формой, а не наоборот. Ну хочется вам быть заметнее — научитесь украшать и освещать здание, не портя архитектуру. Это сложнее задача, более творческая, но верю, что осуществимая.

Алексей Киров, дизайнер

Большие светящиеся буквы по бокам дублируют надписи, размещенные на фасаде театра еще в середине 1990-х годов.