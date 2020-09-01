Дело «чувашских допингеров» разваливается

РУСАДА оправдало еще 16 спортсменов

Масштабное расследование, в результате которого поймали более полусотни допингеров и врача, пока не приводит к реальным наказаниям. Дисциплинарный комитет РУСАДА полностью оправдал 16 спортсменов, которых обвиняли в запрещенных манипуляциях в рамках так называемого «чувашского» дела.

Расследование РУСАДА о допинге в Чувашии — первое и, наверное, одно из самых масштабных в истории агентства. Напомним, еще в 2017 году специалисты отдела расследований обнаружили, что в одном из местных училищ олимпийского резерва проводят запрещенные манипуляции. А именно, ставят спортсменам (в том числе и несовершеннолетним) капельницы объемом сильно больше разрешенного.

Потенциально это могло бы стать триумфом антидопингового дела в России. Около 60 спортсменов получили обвинения, против врача, который осуществлял манипуляции, завели уголовное дело. И тут все стало рассыпаться буквально на глазах. Сначала закрыли уголовное дело: оказалось, что закон написан таким образом, что применить его на практике почти невозможно, только если человек не признается сам. А так как чувашский врач утверждала, что понятия не имела о запрещенных манипуляциях, доказать обратное оказалось невозможным.

Так расследование из уголовной перешло в чисто спортивную плоскость. РУСАДА предъявило обвинения всем спортсменам, которые были замешаны в деле. Следствие тянулось долго, но вот минувшим летом начались слушания. В первой партии рассматривали дела пяти спортсменов: троих оправдали, еще двое получили минимальные сроки, которые к этому моменту (с учетом временного отстранения) уже истекли. И вот на днях озвучен уже второй вердикт дисциплинарного комитета. Еще 16 спортсменов из «чувашского» дела (все — несовершеннолетние) были полностью оправданы! Тут встает логичный вопрос: а что вообще происходит? И как так вышло, что масштабное расследование, где, казалось, десятки людей были пойманы с поличным, не привело вообще ни к каким реальным результатам?

— Во время слушаний нам удалось доказать, что спортсмены, все из которых на момент 2017 года были несовершеннолетними, никак не могли осознать, что совершают нарушение антидопинговых правил, и полностью полагались на профессионализм медицинского персонала, — рассказала «Спорт-Экспрессу» Анна Анцелиович, которая представляла интересы спортсменов на слушаниях. — В первых слушаниях у двух несовершеннолетних спортсменов признали отсутствие вины или халатности и не стали применять к ним дисквалификации. Поэтому мы попросили, чтобы и в остальных подобных случаях мы с РУСАДА просто заключили мировое соглашение. Ребята итак уже больше года сидят в отстранении и не тренируются. Но РУСАДА на это не пошло, состоялись слушания. И уже там мы смогли убедить членов Дисциплинарного комитета, что в действиях спортсменов ни вины, ни халатности не было.

— Среди замешанных спортсменов есть какие-то звезды, хотя бы российского уровня?

— Скорее нет. Там в большинстве случаев речь о детях 14-15 лет. Несправедливо, конечно, что в самом начале их карьера непонятно почему прервалась на полтора года. Ребята просто сидели и ждали, чтобы их признали невиновными, и они могли дальше соревноваться.

— Почему процесс рассмотрения дел так затянулся?

— Позицию мы подали в РУСАДА еще 24 января и были готовы сразу выйти на слушания. Но сначала РУСАДА готовило свою позицию, потом началась пандемия. Удаленно проводить слушания они почему-то отказались, назначили дату на август, а в итоге все состоялось в конце сентября. То есть, минимум, полгода мы могли бы для спортсменов спасти.

— Сколько дел еще остается на рассмотрении, и каких вердиктов можно ждать там?

— Около 30. Там уже взрослые спортсмены, и каждое дело будет рассматриваться индивидуально. У каждого свои обстоятельства: кто что принимал, насколько осознавал, были ли медицинские основания, что предпринимал, чтобы избежать нарушения… Кто-то вообще препараты не принимал, а они просто хранились. Я надеюсь, что будут сокращенные сроки дисквалификации, а кого-то и оправдают.

— Судя по решению РУСАДА, получается, что если речь о ребенке, то по факту он не несет ответственности за нарушение антидопинговых правил? Всегда же можно сказать: я не знал, это все тренер или доктор посоветовали.

— Такого, конечно, нет. Малолетний возраст и отсутствие антидопингового образования могут учитываться в определении вины, но полной индульгенции не дают. Иначе действительно малолетние спортсмены получили бы «зеленый» свет принимать что угодно. Плюс нужно учитывать специфику видов спорта. Например, в художественной гимнастике в 15 лет спортсмены имеют возможность работать с врачами сборной, проходить антидопинговое обучение, выступают на серьезном взрослом уровне. И это отражено в новом Кодексе ВАДА. В нашем случае все несколько иначе. То есть если вы ребенок, это могут принять во внимание, но полного оправдания в случае нарушения антидопинговых правил это, конечно, не дает.

Наталья Марьянчик,

газета «Спорт-Экспресс», 22 сентября