Сколько нужно перечислять в Пенсионный фонд ежегодно, чтобы получить максимальную пенсию?

Согласно действующему законодательству размер страховой пенсии определяется исходя из величины индивидуального пенсионного коэффициента (далее — ИПК) и его стоимости. А на величину ИПК, поясняют в республиканском отделении ПФР, влияют общий трудовой стаж, заработная плата за периоды до 1 января 2002 года, сумма страховых взносов, начисленных в Пенсионный фонд за период с 2002 по 2014 год, и сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), сформированных начиная с 2015 года до даты назначения пенсии.

Величина ИПК за каждый год определяется с учетом ежегодных отчислений работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд. Максимально за один год можно сформировать 10 пенсионных коэффициентов (начиная с 2021 года, до этого времени действует переходный период, и в 2020 году можно сформировать не более 9,57 ИПК).

Максимальные 10 пенсионных коэффициентов формируются, если годовая сумма начисленной зарплаты, с которой уплачиваются страховые взносы, равна предельной величине базы для начисления страховых взносов.

Предельная взносооблагаемая база ежегодно устанавливается государством и в текущем году составляет 1 млн 292 тыс. рублей. С учетом переходного ограничения в 9,57 пенсионных коэффициентов в 2020 году при ежемесячной заработной плате 103 тыс. рублей (1 млн 236 тыс. в год) и выше размер ИПК будет сформирован в максимальном размере 9,57.

Фото yeisk.info: Как сообщает «Российская газета», в интернете российские пенсионеры чаще всего общаются в социальных сетях (57% опрошенных) и ищут информацию о лекарствах и здоровье (49%). Но лишь чуть более четверти людей старше 55 лет пользуются онлайн-доступом к госуслугам. Наиболее востребованы у пожилых людей разделы, связанные со здравоохранением и медициной (35%), оплатой налогов и сборов (17%) и услуг ЖКХ (14%).