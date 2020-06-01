В Чувашии обнаружен тайник с самодельными взрывными устройствами

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены.

Следственная группа следственного управления совместно с сотрудниками УФСБ и МВД по ЧР продолжает работать на месте происшествия, изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием во взаимодействии с оперативными службами МВД и ФСБ устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по ЧР.

Андрей Семенов