Видеонаблюдение от «Ростелекома» поможет Чувашии в борьбе с COVID-19

«Ростелеком» подключил облачный сервис «Видеонаблюдение» с модулем видеоаналитики подразделениям Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи Чувашии. Компания установила семь видеокамер на подстанциях скорой помощи в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Ядрине, Калинине и Первомайском.

Евгений Войтиков, заместитель главного врача Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи: «Видеокамеры установлены в помещениях, где проходит санобработка костюмов спецзащиты медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Видеонаблюдение помогает нам оценить соблюдение санитарных норм: насколько правильно медицинские работники надевают и снимают средства индивидуальной защиты, как обрабатывают оборудование и утилизируют бахилы, перчатки и маски. Каждое нарушение разбираем индивидуально».

Модули видеоаналитики фиксируют в помещении движение и голос. На основе анализа видеоданных формируется статистика, которая доступна в личном кабинете сервиса. Наблюдать за обстановкой на подстанциях скорой помощи специалисты центра медицины катастроф могут в реальном времени при помощи компьютера, планшета или смартфона. Файлы хранятся в облаке «Ростелекома» в течение двух недель.

Евгений Макагонов, и. о. директора филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком»: «Оптическая сеть “Ростелекома” дает возможность подключить цифровые сервисы не только в городах и райцентрах Чувашии, но и в отдаленных селах. На базе собственной инфраструктуры мы готовы оперативно развернуть любую цифровую систему, которая объединит отдаленные объекты».

Узнать подробнее о сервисе и оставить заявку на его подключение можно на сайте «Ростелекома» в разделе «Услуги для бизнеса», в центрах продаж и обслуживания клиентов компании или по бесплатному номеру 8-800-200-3000.