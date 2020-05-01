Поздравление Олега Николаева с Днем защиты детей

«Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Детство — это время мечтаний и беззаботности, время радости, игр, учебы и развития. От того, сколько тепла, любви и внимания получают наши дети, будет зависеть их дальнейшая жизнь, а, значит, и будущее Чувашии. Мы, взрослые, должны сделать все, чтобы детство юных жителей нашей республики было радостным и беззаботным. Для этого важно объединить усилия государства, бизнес-сообщества, общественных организаций и всех, кто неравнодушен к судьбе подрастающего поколения. Наша общая задача — заботиться о физическом и нравственном здоровье детей, создавать необходимые условия для их обучения, воспитания, отдыха, реализации спортивного и творческого потенциала.

Пусть нашу жизнь украшают детский смех и счастливые улыбки! Желаю всем мира, добра и благополучия, а ребятам — интересных каникул и исполнения заветных желаний!»