Житель Шемуршинского района похитил придорожный туалет

Прокуратура Комсомольского района направила в суд уголовное дело по фактам хищений с территорий дачных участков.

По версии следствия, фигуранты дела в январе нынешнего года подъехали на грузовой автомашине к коллективному саду, расположенному недалеко от деревни Дубовка Комсомольского района, и с территории одного из дачных участков срезали бензопилой металлический забор. Они похитили оттуда имущество, которое через день попытались сдать в пункт приема металлолома. Там их и задержали полицейские. Причиненный преступниками ущерб составил 50 тысяч рублей.

Кроме того, один из фигурантов дела — житель Шемуршинского района обвиняется в краже. В ходе следствия установлено, что он в ноябре прошлого года недалеко от остановки общественного транспорта на автодороге «Цивильск — Ульяновск», расшатав и выдернув из креплений, похитил мобильную туалетную кабину стоимостью 23500 руб. В тот же день обвиняемый сбыл похищенное незнакомому водителю.