«Вего хорошего…» и очереди за борщом

История республики на страницах «СЧ»

55 лет назад — 3 декабря 1964 года

В столовой в Кугесях пришедшему пообедать приходится выстаивать несколько очередей.

«Самообслуживание начинается с буфетной стойки, где продаются талоны. Посетителей всегда полно, особенно в часы пик. Буфетчица загружена до предела. Она раскупоривает бутылки, взвешивает конфеты и ватрушки, бегает на кухню за стаканами и т.д.

Любителей выпить сколько угодно. И пришедшему просто пообедать приходится долго выстаивать в очереди.

Талоны куплены. Теперь надо становиться еще в одну очередь — к раздаточному окошку. Тут очередь движется еще медленнее. Недовольные голоса:

— Где чай? Когда подадите компот?

Но у поваров нет стаканов: их расхватали любители выпить. Обед получен. Теперь нужно становиться еще в одну очередь — за хлебом. Выкупили хлеб — нужны ложка и вилка, а их часто не бывает в металлическом ящике. Вы бежите к окошечку посудомоечной и опять ждете. Борщ, пока вы бегали и стояли в очередях, остыл. <… > И самое удивительное, что все эти безобразия никого не волнуют!

И. Кузнецов».

45 лет назад — 7 декабря 1974 года

Растет и благоустраивается в Чебоксарах улица, носящая имя выдающегося русского лесовода Б.И. Гузовского. На ней в непосредственной близости от лесного массива, в котором проводил свои исследования лесничий Гузовский, выросло первое в городе 12-этажное здание, поднялись другие жилые корпуса.

30 лет назад — 2 декабря 1989 года

В столичном универмаге «Шупашкар» появились в продаже самодельные поздравительные фотооткрытки. Все они снабжены пожеланием: «Вего хорошего!» И, несмотря на выпадение всего одной буковки, стоят совсем не дешево — полтора рубля за штуку.

«Смеяться над откровенной безвкусицей, право, не грешно, если к тому же ей сопутствует неприкрытая халтура. Но ведь кто-то же приложил руку, чтобы подобные «произведения искусства» смогли попасть на прилавок магазина. Нет, я, конечно, не против индивидуальной трудовой деятельности. <… > Но тяжко становится при мысли, что мы все больше сползаем в пучину бескультурья.

…Я спросила продавщицу, покупают ли эти фотооткрытки? «Покупают», — ответила она даже с каким-то вызовом. Это-то и грустно.

Л. Карина».

25 лет назад — 3 декабря 1994 года

В свое время эта фотография чувашской девушки в домотканом клетчатом платье и фартуке обошла весь Советский Союз. Сначала она появилась в одной московской газете, затем в качестве фотоплаката висела повсюду в стране — в сельских клубах, на улицах городов, на Казанском вокзале в Москве как символ тяжкого крестьянского труда, хлеба и женщины-кормилицы, его вырастившей.

«Девушкой с плаката оказалась Агафья Васильевна Астраханцева. В молодости она не раз слышала о своем портрете. Но никогда не видела его. Когда ей (спустя много лет) показали репродукцию из издания «Антология советской фотографии», женщина без промедления узнала себя.

— Произошло все очень просто, — ответила она на вопрос, как ее запечатлели на снимке. — Как-то раз в страду Архип Баранов, бригадир, привел в поле двух московских корреспондентов. Один из них был фотографом. Собрались женщины. «Кого заснимем?» — говорит фотограф. Тут бабы на меня показывают: она, мол, молодая, бойкая за работой. Вот и попала я под фотоаппарат. Когда меня поставили со снопом пшеницы, бабы подзадоривать стали: «Ты хоть улыбнись, Агафья. Что стоишь такая хмурая». Вот и вся недолга, — заключила Агафья Васильевна.

Фотографировали ее в 1937 году. Неспроста тогда приехали столичные корреспонденты. В том году артель «Звезда», возглавляемая, М.Г. Долговым, собрала на круг по 158 пудов зерна. А озимой пшеницы по 208 пудов получили. Можно представить, какой высокий урожай вырастили здесь, если в те времена в песнях воспевали даже стопудовый урожай.

В. Петров».