В ходе соревнований были дисквалифицированы две команды

А судьи кто?

«Грубых нарушений нет, когда они выявлялись, мы устраняли их в рабочем порядке», — дал оценку прошедшей эстафете «Советской Чувашии» ее главный секретарь Михаил Андреев. И рассказал, что во время соревнований были дисквалифицированы две команды. Одна в семейном забеге — папа пробежал дистанцию вместе с ребенком (что недопустимо), вторая — в забеге федеральных органов власти, ее спортсмены не успели передать эстафетную палочку в предназначенном для этого двадцатиметровом «коридоре».

Отличие эстафеты «Советской Чувашии» от обычных спортивных соревнований в том, что здесь встречаются не только спортсмены, но и любители, перешел от частного к общему член судейской бригады. «Бывает, человек никогда специально не тренировался, — рассуждает он, — а тут нужно выступить за свою команду, и неизвестно откуда появляются силы. Что касается массовости, этим соревнованиям уступает даже первенство Чувашии, чего стоит только их продолжительность — с десяти утра до трех часов дня без перерыва».

«Выглядит красиво, а на самом деле организовать такую эстафету непросто. Но и в судейской команде есть люди, которые не подведут», — рассказывает другой член судейской бригады, главный судья соревнований Алексей Александров. Самая тяжелая работа, отмечает он, на регистрации участников и на старте. Здесь выручают опытные судьи Геннадий Быков и Иван Углев — многих спортсменов они знают в лицо, и это помогает в работе. Люди постоянно «разбегаются», и их нужно сначала собрать, чтобы зарегистрировать, потом чтобы выстроить по командам и вывести на старт.

Фото Олега Мальцева: Судья-информатор Андрей Михайлов так мастерски владеет вниманием стадиона, что вполне мог бы работать и телеведущим.

Ответствен и этап проверки документов, которым занимается секретариат, продолжает главный судья и называет того самого Михаила Андреева, комментировавшего случаи дисквалификации на эстафете. Вот уже лет пять, рассказывает Александров, его коллега берется за секретарскую работу, именно он со своей командой старается исключить ситуации, когда, к примеру, ученик одной школы выступает за другую.

А если две команды прибегут к финишу почти одновременно? Тут свое веское слово скажут судьи-хронометристы. Много лет отвечают «за время» Анатолий Петров и участник Олимпийских игр 1976 года Виктор Семенов. Их задача — не дрогнуть и четко зафиксировать все результаты.

Не только иметь голос, но и уметь «завести» зрителей, завоевать их внимание должен судья-информатор. На этой должности в эстафете «СЧ» также трудится опытный боец Андрей Михайлов. Сам Алексей Александров тоже работает главным судьей соревнований газеты вот уже шестой год. «Хочу воспитать себе преемника», — говорит он и показывает в сторону помощников судей, студентов учебных заведений Чебоксар. Ребята учатся проводить крупные спортивные мероприятия, и, возможно, именно они — будущие судьи эстафеты «Советской Чувашии».

Фото Максима Васильева: Регистрация участников, старт, финиш… На каждом этапе судейской работы — свои трудности, которые, впрочем, профессионалам под силу.