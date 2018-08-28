Вам «шашечки» или лечиться?

Фото с сайта medicin.cap.ru: Совсем скоро земский фельдшер Алевтина Семенова переедет в новый модульный ФАП в селе Устье Аликовского района, который будет полностью благоустроенным. Пока же принимает прикрепленных к ней жителей в старом, отслужившем свой срок.

Про голые цифры и здравый смысл

В медицине, как и в футболе, мы разбираемся все, поэтому сами ставим себе диагнозы, сами назначаем обследование и лечение, а потом на весь Интернет возмущаемся плохими больницами и малограмотными врачами. Как организовать здравоохранение, мы тоже знаем лучше профессионалов. Поэтому когда со страниц какого-нибудь не самого профессионального СМИ раздаются крики, напоминающие истерику героев известной комедии: «Шеф, все пропало!», мы с жаром их подхватываем, не давая себе труда включить критическое мышление и сделать попытку подумать, все ли концы с концами сходятся.

ФАП — это не мелочь

Вот и на днях одно из изданий нас просветило, причем сославшись на Росстат, что республика осталась практически без больниц, роддомов и поликлиник, потому что количество лечебных учреждений сократилось вдвое. Но, как говорится, факты вещь хоть и упрямая, нередко они бывают такими «голыми», что их неплохо бы вписать в окружающую реальность.

Начнем с «мелочей». В Аликовском районе сейчас заканчивается строительство очередного модульного ФАПа, где будут лечиться 297 человек из трех деревень. Если перевести это в городские условия, то получается, что жителям каждого 100-квартирного дома впору требовать, чтобы у них был отдельный фельдшерско-акушерский пункт. И таких ФАПов за последние пять лет построено в районах Чувашии 152 единицы. Всего же их в республике работает 526.

Если бы они были распределены между жителями поровну, то на каждый приходилось бы чуть меньше 2,5 тысячи человек. Но в них лечатся лишь сельские жители, городские же, а их только в Чебоксарах и Новочебоксарске живет более половины всего населения республики, посещают поликлиники по месту прописки. Как правило, они ходят к врачам общей практики, офисы которых нередко находятся вне поликлиники. В самом начале эти офисы считались отдельно от поликлиник и были самостоятельными медицинскими единицами, но потом организаторы здравоохранения вернули их в лоно больниц и поликлиник, сократив таким образом на бумаге число лечебных учреждений.

Кстати, в этом году в 16 районах будет построено дополнительно 25 ФАПов. Для сельских жителей фельдшер — самый уважаемый человек, а ФАПы очень востребованы. Сколько их станет к концу года, подсчитаем в декабре.

Около 40 тыс. жителей села ежегодно в межрайонных центрах получают медицинскую помощь

Куда дели роддома?

Их число действительно сократилось. О причинах было сказано уже столько, что повторяться не хочется. Напомню только, что когда они еще работали во всех районах, женщины предпочитали всеми правдами и неправдами оказаться в перинатальном центре в столице республики, а вовсе не в своем местном роддоме, где «стены помогают».

Сейчас роды принимают два перинатальных центра в Чебоксарах и пять межрайонных центров. Стационарная помощь беременным и роженицам оказывается по двухуровневой системе. Самых сложных заранее отправляют в Президентский перинатальный центр. У здоровых женщин, беременность которых проходила без патологий, дети появляются в межрайонных центрах, куда также можно приехать заранее.

К счастью, у нас не Англия или Португалия, где женщину принимают только в том случае, когда схватки у нее становятся столь частыми, что до роддома можно уже и не успеть добраться. Хотя роды в машине скорой помощи у нас тоже иногда бывают, по каждому такому случаю проводится расследование. Как правило, выясняется, что будущие мамы не торопились вызывать «скорую», надеясь, что процесс будет долгим, а роды оказывались стремительными. Или тянули до последнего, не желая страдать в больничных условиях, вот и не доехали до больницы.

Межрайонные центры

Всего межрайонных центров у нас 12, кроме родовспомогающих есть еще 7 первичных сосудистых — для оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. Инсульт и инфаркт можно победить только вовремя оказанной помощью. И время это очень короткое — от 40 минут до 2-3 часов. Именно поэтому в республике выстроена трехуровневая модель оказания медицинской помощи — если в первичном отделении не справляются, то стабилизированного пациента переводят в региональный сосудистый центр.

Теперь переберемся в столицу. В Чебоксарах всего одна детская больница, хотя совсем недавно их было четыре (!) Вот он, повод крикнуть: сократили. И на самом деле сократили, но только де-юре. Де-факто поликлиник, как филиалов этой единственной больницы, стало даже больше. Давайте посчитаем. Возьмем северо-западный район, который бурно растет. Поликлиники на улице Ахазова, улице Афанасьева, на Мичмана Павлова отремонтированы, в микрорайоне «Радужный» открыта новая, и все они работают.

Справка «СЧ»

За последние три года в республике открыто 11 новых поликлиник в шаговой доступности, плюс ведется строительство многопрофильной поликлиники в центре Чебоксар.

Кроме того, не забываем, что открыт новый хирургический корпус онкодиспансера, оборудованы хирургическое и реанимационное отделение Республиканской детской больницы.

Экономим время и нервы

Объединение больниц и поликлиник, если оно выполнено грамотно, дает не только экономию на административном аппарате, но и возможность для пациента попадать к нужным специалистам без длительного ожидания. Потому что те нормативы, по которым живет страна, были разработаны еще в прошлом веке и с тех пор почему-то не пересматривались. И в маленьких поликлиниках нет возможности держать специалиста на целую ставку, а на четверть ставки найти врача довольно сложно.

Теперь же, когда поликлиника укрупнена, то появляется целая ставка, и врач может в понедельник вести прием в одном филиале, во вторник в другом и так далее. Он считается работником одного лечебного учреждения, закон не нарушен. Именно потому в нашем случае объединение — благо. А уж как называется лечебное учреждение, где вам помогут, больница или филиал, — дело десятое. Как говорится в анекдоте: вам «шашечки» или ехать?

Доктора земские и мобильные

Про то, что не хватает врачей и медсестер, не говорил только ленивый. Наконец заработала программа «Земский доктор», а теперь и «Земский фельдшер». Укомплектованность кадрами стала выше. И самое главное ноу-хау нашей республики — «Мобильные поликлиники». Когда бригада врачей выезжает в районы и обследует пациентов, нуждающихся в медицинской помощи узких специалистов. За полгода количество выездных обследований составило 23,7 тыс. исследований, врачами-специалистами проконсультировано 8,7 тыс. человек. Поэтому в тех случаях, когда пациент не может пойти в поликлинику, поликлиника сама идет к пациенту.

Здоровым детям нужна профилактика

Поэтому в Чувашии работает программа «Школьная медицина». Ее основная задача — предупредить заболевания у детей, чтобы к аттестату зрелости они не получили бонусом хронические недуги. Благодаря этой программе в школах оборудованы стоматологические кабинеты, где наших детей бесплатно лечат на современном оборудовании по современным технологиям.

Частью этой же программы стал проект Минздрава Чувашии «Здоровое зрение». Не секрет, что «очкариками» к выпускному балу становятся, по разным данным, от 6 до 8 школьников из 10. Поэтому переоценить значение пунктов охраны зрения, которые уже открыты в 28 школах и одном детском саду республики, очень трудно. Они оборудованы офтальмомиотренажерами-релаксаторами, аппаратами для тренировки аккомодации, очками–тренажерами и таблицами Сивцева-Головина, на покупку которых выделено почти 8 млн рублей из республиканского бюджета. И первые результаты их применения уже есть. Этот опыт будет распространен на все школы и детские сады Чувашии.

Фейерверки запускать рано

Рапортовать о том, что у нас в здравоохранении сплошь достижения, наивно — ситуация довольно напряженная, как и по всей стране. Проблем достаточно. Решаются они с разной скоростью, есть и плохо решаемые, особенно те, что касаются редких и наследственных заболеваний. Но биться в истерике, объявляя, как у нас все плохо, — это просто нечестно. Кроме прочего и потому, что от врачей и медицины, как говорят специалисты, качество жизни зависит только на 15-20%, остальное — от нас самих.