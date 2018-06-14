Дело, которому он предан

Жизненное кредо: «Хочу, смогу, добьюсь!»

Свой 80-летний юбилей 16 июня отмечает Николай Савруков, доктор экономических наук, профессор, академик Международной академии науки и практики организации производства, обладатель американского золотого сертификата качества продукции и услуг в образовании, почетный гражданин России, заслуженный деятель науки Чувашской Республики.

ДОСЬЕ «СЧ»

САВРУКОВ Николай Тарасович родился в 1938 году в д. Малое Сунчелеево (Татарстан). Окончил Казанский авиационный институт (1968), аспирантуру при Ленинградском политехническом институте (1974). Работал старшим преподавателем, доцентом кафедры отраслевой экономики и организации производства для технических факультетов ЧГУ (1975-1990), которую открыл при Министерстве образования. С 1991 года — декан специализированного факультета Ленинградского политехнического института, декан факультета экономики и менеджмента, директор (1998-2008) Чебоксарского института экономики и менеджмента (филиал Санкт-Петербургского государственного технического университета). И в 1994-1997 гг. — одновременно директор Чебоксарского филиала МГОУ.

В 2008-2012 гг. — советник ректора Ленинградского технического университета. А с осени 2012 года по настоящее время — профессор Нижегородского государственного инженерно-экономического университета.

Автор свыше 300 научных работ, в том числе 60 монографий и учебных пособий. Николай Тарасович воспитал сына и дочь, которые пошли по его стопам: дочь кандидат экономических наук, сын также кандидат наук, доцент, доктор экономических наук, академик.

Награжден орденами и медалями: орденом имени А.С. Макаренко, орденом гражданской доблести, медалями в связи со 100-летием СПбГТУ, в память 300-летия Санкт-Петербурга, медалью «15 лет вывода советских войск из ДРА», медалью «За заслуги «Атамана волжского казачьего войска», медалью «300 лет М.В. Ломоносову», медалью «В ознаменование 130-летия со дня рождения И.В. Сталина», медалью «В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина» и медалью «90 лет Великой Октябрьской социалистической революции».

Его жизненное кредо: «Хочу, смогу, добьюсь!»

…1 сентября 1997 года. В сквере перед учебным корпусом института не умолкают радостные голоса юношей и девушек. Пришли сюда и родители первокурсников, чтобы вместе со своими повзрослевшими детьми торжественно отметить важное событие — посвящение их в студенты.

На импровизированной трибуне — Николай Тарасович Савруков, директор Чебоксарского института экономики и менеджмента. Тепло поздравив студентов, преподавателей, родителей и гостей с началом нового учебного года, он сказал: «Хочу с радостью сообщить, что два месяца назад, в июне, у нас состоялся первый выпуск студентов дневного отделения по специальности «менеджмент» с присвоением квалификации «менеджер». Вечернее и заочное отделения окончили 170 человек. И число выпускников с каждым годом будет расти. Уже в этом учебном году у нас должны учиться около тысячи студентов».

За этими сухими цифрами — многолетняя целеустремленная работа. Ведь становление института проходило в трудных социально-экономических условиях, сложившихся в стране: начал падать престиж высшего образования, науки и культуры. Только огромная воля и вера в возможность реализации поставленной цели, настойчивость в преодолении трудностей позволили Николаю Саврукову организовать в Чебоксарах учебное заведение нового типа — в соответствии с требованиями рыночной экономики.

Идея совершенствования обучения и воспитания студентов возникла у Николая Тарасовича еще в годы работы в ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Ему, как доценту, заместителю, а затем исполняющему обязанности декана экономического факультета, часто приходилось бывать на предприятиях и стройках столицы республики. Встречаясь и беседуя с выпускниками университета, Савруков видел: им не хватает глубоких знаний в области организации производства и управления. То же самое говорили начальники цехов, руководители предприятий. Со своими предложениями Николай Тарасович обращался в ректорат университета, к руководству республики. В 1980 году он добился создания кафедры отраслевой экономики и организации производства для студентов технических факультетов вуза, которой заведовал больше десяти лет. Для приближения процесса обучения к условиям производства Николай Савруков организовал на кафедре три лаборатории, компьютерный класс, кабинеты программированного обучения и курсового, дипломного проектирования, а также четыре филиала на крупных промышленных предприятиях города.

В связи с переходом к рыночной экономике работающие на предприятиях начальники производств почувствовали необходимость в пополнении ранее полученных знаний. Это вовремя уловил Савруков, и в 1989 году в ЧГУ началось обучение по новой специальности — «организация производства» с присвоением квалификации «инженер-организатор производства». По договору с университетом предприятия направляли сюда на переподготовку своих сотрудников.

Накопленный научно-педагогический и организаторский опыт, желание реализовать интеллектуальный потенциал вскоре позволили Николаю Тарасовичу создать самостоятельный участок работы. В 1990 году он основал региональный центр менеджмента и маркетинга «Прогресс» при Правительстве России, призванный вести переподготовку кадров для работы в рыночных условиях. В следующем году на базе этого центра была проведена Всесоюзная конференция по теме «Маркетинг в вузах страны». Всего переподготовку прошли более 1000 руководителей предприятий.

В декабре 1991 года при помощи и поддержке ректората Санкт-Петербургского государственного технического университета Николай Савруков открыл в Чебоксарах филиал факультета экономики и менеджмента.

В 1991-1992 учебном году во вновь открытом Чебоксарском филиале приступили к занятиям три группы студентов по специальностям «менеджмент», «финансы и кредит». Кроме того, на чебоксарских заводах — агрегатном, промышленных тракторов, «Электроприбор», на Алатырском «Электроприборе» были организованы филиалы по переподготовке специалистов и руководителей. С каждым годом число учебных групп росло, и через шесть лет филиал факультета получил статус Института экономики и менеджмента.

К проведению лекций приглашались руководители ведущих предприятий города Чебоксары, ученые СПбГПУ. Важным этапом в развитии филиала стало посещение в мае 1993 года ректора, академика РАН Ю.С. Васильева. Были открыты новые специальности и факультеты. С 1991 по 2008 год институт подготовил более 12 тысяч специалистов. По представительству Ульяновска — более 2000 выпускников. Одна из них сейчас — главный бухгалтер Центрального банка города, 9 — управляющие банками (один из них в Англии), 85 выпускников трудятся в различных отделениях Сбербанка. В Йошкар-Оле — одна выпускница стала управляющей ВТБ, более сорока работают в различных отделениях Сбербанка, в Чебоксарах — два управляющих банками, два доктора экономических наук, профессора, 5 кандидатов и доцентов, министры, руководители администрации города, республики, более двадцати выпускников — руководители финансовых структур предприятий, района и республики.

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Следует отметить, что Николай Савруков шел к цели последовательно. Еще в армии, оказавшись в войсках противовоздушной обороны, он окончил окружную школу операторов, освоил все типы существующих радиолокационных станций и участвовал в организации новой станции. Полученные знания Николай Савруков углубил на радиотехническом факультете Казанского авиационного института. Затем он поступил в целевую аспирантуру Ленинградского политехнического института, подготовил и защитил кандидатскую диссертацию по теме «Технико-экономические проблемы развития голографической техники для промышленных и научных нужд». Это очень сложная и актуальная проблема, которой занимался генеральный конструктор двигателей космических ракет В. Челомей.

В 1991 году на основе кандидатской диссертации Николай Савруков выпустил монографию «Технико-экономические проблемы голографии» — редчайшее издание не только в нашей стране, но и за рубежом. Наряду с организационной и учебно-воспитательной работой в филиале он продолжал научные исследования, по итогам которых издано более 60 книг, в основном о рыночной экономике. Весь этот материал был положен в основу докторской диссертации по теме «Организационно-экономический механизм развития сложных технических систем в условиях перехода к рынку (на примере голографической техники)». В 1993 году научная работа успешно прошла защиту на заседании специализированного совета при Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом институте. А в июне 1995 года ученый совет Санкт-Петербургского государственного технического университета присвоил Николаю Саврукову звание профессора. За большие заслуги в развитии науки и высшего образования в ноябре 1996 года он удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Чувашской Республики». Николая Тарасовича избрали действительным членом Международной академии наук и практики организации производства.

Большую работу провел Николай Тарасович по организации и проведению юбилеев И.Я. Яковлева (150, 155, 160-летия). По его инициативе благоустроили территорию комплекса И.Я. Яковлева в Ульяновске, отремонтировали классы и кабинеты в доме просветителя, поставили металлическую ограду вокруг территории, выпустили сборник статей о Яковлеве («Дело его жизни»), провели три научные конференции с участием делегаций из Чувашской автономии России. В честь 160-летнего юбилея в Чебоксарах установлен бюст просветителя в начале проспекта Ивана Яковлева.

С 1994 по 1999 год, будучи директором филиала Московского государственного открытого университета, Николай Тарасович организовал капитальный ремонт учебного здания, аудиторий, работу по благоустройству территории. Повысился и уровень учебного процесса. За годы директорства в институте экономики и менеджмента также капитально отремонтировано арендуемое здание, возведен пристрой для учебного корпуса, благоустроены территория института и аудитории, посажено 128 голубых елей. И все это за счет филиала.

В том, что Николай Тарасович все успевает, нет ничего удивительного. Обычно это удается людям, преданным своему делу. Таким и является Николай Савруков.

С юбилеем, Николай Тарасович! Здоровья вам и сил на новые добрые дела.

Плечов Герольд Никифорович,

кандидат философских наук, заслуженный работник культуры Чувашской Республики,

Мужавлева Татьяна Викторовна,

доктор экономических наук, профессор кафедры экономических отношений ЧГУ имени И.Н. Ульянова, выпускница института ЧИЭМ СПб ГПУ имени

Петра Великого