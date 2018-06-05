СЕРГЕЙ МОРОЗОВ, губернатор Ульяновской области

«Акатуй — прекрасное народное гулянье, символизирующее окончание весенних полевых работ, исторически соединяет и сплачивает не только чувашскую общину, но и многие другие народы волжских берегов. Этот праздник глубоко интернационален и потому вдвойне приятен и значителен. Именно поэтому очень важно, что на подобные торжества съезжаются не только творческие коллективы и зрители из муниципальных образований Ульяновской области, не только представители Чувашской Республики и гости из других регионов России, но и наши зарубежные друзья. Жизнерадостный Акатуй — по своей сути праздник очень многогранный, а не просто гулянье по окончании посевных работ. Он позволяет прикоснуться к многовековым обычаям и традициям чувашей, вносит огромный вклад в поддержание межнационального согласия, формирование в обществе атмосферы взаимоуважения и укрепление его стабильности».