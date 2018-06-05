Акатуй стартовал в Канашском районе

Свадьба плуга и земли

В республике началась череда праздников окончания весенних полевых работ — Акатуй. Первыми нынче его отметили аграрии Канашского района. Празднование началось ранним утром в селе Шихазаны. Здесь была торжественно заложена памятная капсула в фундамент строящегося Дома культуры на 300 мест. Участвовавший в церемонии вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов сказал, что строительство ведется в рамках программы устойчивого развития сельских территорий. «Эта программа во многом способствует улучшению условий жизни и труда селян, притоку молодых специалистов. С ее помощью в селах и деревнях строятся дороги, сети газо— и водоснабжения, школы, сельские клубы, ФАПы», — подчеркнул Сергей Геннадьевич. Культурный очаг шихазанцы должны получить уже в следующем году. Тем временем к стадиону «Урожай» в пригородной деревне Асхва тянулась нескончаемая вереница автомобилей, а многие сельчане по старинной традиции направлялись на Акатуй пешком. В воздухе уже витал шашлычный запах, на украшенной территории звучали песни — это фольклорные коллективы «разминались» перед выступлениями. При въезде на территорию праздника сразу цепляет взгляд вспаханное мини-поле, а на нем — крестьянки в расшитых орнаментом платьях. Рядом — двое мужчин в национальных рубахах. Один из них — Валерий Долгов, аграрный специалист райадминистрации. А в прошлом председатель колхоза «Канаш», одного из преуспевающих в Чувашии. Он уже давно на пенсии, но продолжает работать.

88 крестьянско-фермерских хозяйств и 24 сельско-хозяйственных предприятия успешно действуют в районе

Этот своеобразный фольклорный коллектив демонстрирует обряд посадки картофеля прибывшему на праздник Главе республики Михаилу Игнатьеву. Далее гости, среди которых также депутат Госдумы РФ Николай Малов, депутаты республиканского парламента, проходят через колонну «каре» из представителей районных организаций. У праздничной сцены их ждут самодеятельные артисты, в их числе детский хор. Погода выдалась не солнечная, уже и дождь стал накрапывать, вот и выдали ребятишкам накидки… После первого выступления артистов настала очередь приветствий и поздравлений. Глава районной администрации Владимир Степанов, отдавая должное труженикам села, доложил, что в районе успешно действуют 88 крестьянско-фермерских хозяйств и 24 сельскохозяйственных предприятия. Яровыми культурами нынче засеяно более 19 тысяч гектаров — на 11% больше прошлогоднего, в том числе 12 тысяч — зерновыми. Втрое выросли площади под техническими культурами. В лидерах — агрофирма «ООО «Канмаш», работающая в семи сельских поселениях. Она ввела в севооборот тысячи гектаров ранее заброшенных земель и добивается на них высоких результатов.

Глава также отметил СХПК имени Кирова, агрофирму «Пионер», назвал успехи и в других сферах районной жизни. В нынешнем году намечено реализовать 17 проектов по программе инициативного бюджетирования, построить еще два фельдшерско-акушерских пункта. Планируется отремонтировать несколько домов культуры, а в Шихазанах заложен новый. В своем приветствии Глава республики Михаил Игнатьев выразил благодарность труженикам полей и ферм за их нелегкий благородный труд. «В этом году вы открываете череду Акатуев по всей республике, — сказал он. — Нынешний праздник посвящен Году добровольца и 170-летию со дня рождения великого просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Поработали вы не покладая рук, в том числе на частных подворьях. Надо сказать, район в плане развития личных хозяйств лидирует в Чувашии». Главная составляющая праздника — чествование особо отличившихся. Глава республики вручил награды лучшим. В их числе тракторист ООО «Агат» Валерий Артемьев, удостоенный звания «Заслуженный механизатор Чувашской Республики». Звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» получил хормейстер народного хора Тобурдановского сельского Дома культуры Алексей Мурзуков. За заслуги в области здравоохранения почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» присвоено заведующей отделением функциональной диагностики — врачу функциональной диагностики Канашской центральной районной больницы имени Ф.Г. Григорьева Тамаре Листовой. Свои награды вручали представители Госсовета, министерств, районной администрации. Депутат Госдумы РФ Николай Малов наградил благодарственными письмами Светлану Калиновскую, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ухманская средняя общеобразовательная школа», и Александра Романова — председателя СХПК «Путь Ленина». Концерт продолжился, а гости отправились на экскурсию. В ряд выстроились экспозиции сельских поселений района. Каждое демонстрировало свою изюминку. А для Михаила Игнатьева общение с жителями поселений явно было не просто знакомством с изделиями местных мастеров, но и источником знаний об интересах и проблемах сельчан. Он беседовал с ними, тут же отвечал на вопросы… Программа празднования была достаточно богатой. Спортсмены могли помериться силами и мастерством в мини–футболе, подтягивании на перекладине, гиревом спорте, волейболе. Прошли блиц-турнир по русским шашкам, состязания на бревне «Бой петухов», по перетягиванию каната. И, конечно, бурю восторга вызвали выступления парашютистов Чебоксарского аэроклуба. Но самыми зрелищными, несомненно, были конноспортивные соревнования. Вячеслав ИвановФото c сайта Канашского района.

Приветствие участникам Акатуя Чувашия направит во все уголки нашей страны.